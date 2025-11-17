Il ministero della Salute ha segnalato due richiami per pizze e focacce, si tratta di un gusto in particolare che potrebbe contenere botulino

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di pizze e focacce congelate. Dalla nota si apprende che è stata rilevata la possibile presenza di botulino, estremamente pericoloso se ingerito.

I rischi legati al consumo riguardano quindi la presenza di clostridium botulinum. Nella nota di richiamo non si raccomanda di riportare il prodotto al punto vendita e di non consumarlo, ma è un’indicazione generica che è bene seguire.

Richiamo per pizza e focaccia: rischio botulino

Nuovo ritiro alimentare, (presente anche sulle app dedicate), di due marchi da supermercato. Si tratta di due prodotti con marchio diverso, ma realizzati nello stesso stabilimento. Il produttore e marchio di identificazione è Vera Pizza Napoli srl, mentre il nome commerciale del prodotto varia:

focaccia friarielli e salsiccia 420g;

pizza salsiccia e friarielli 440g.

I lotti di produzione ritirati sono:

per la focaccia quelle con numero 250624 e 250721;

per la pizza quelle con data di produzione 29/09/2025.

I lotti sono stati richiamato per rischi legati alla possibile presenza di clostridium botulinum.

Il nota recita così:

Sospetta presenza di clostridium botulinum nei friarielli “broccoli alla napoletana” sotto olio di semi di girasole.

Come si evince, il richiamo è stato dovuto a un altro bollettino, quello relativo al lotto di friarielli a marchio Sapurè con i quali sono condite pizze e focacce dell’azienda Vera Pizza Napoli srl.

I dettagli per riconoscere i prodotti

È utile conoscere altri dettagli per identificare esattamente i prodotti coinvolti nel richiamo del ministero e non rischiarne la consumazione accidentale.

Le informazioni relative al richiamo dell’11 novembre e pubblicato nella sezione dei richiami del ministero della Salute, ci dicono che:

il nome commerciale è pizza salsiccia e friarielli 440g per il marchio Napoli Gran Gourmet;

il nome commerciale è focaccia friarielli e salsiccia 420g del marchio Acquaviva;

i lotti della focaccia sono 250624 e 250721, mentre per la pizza sono quelli confezionati in data 29/09/2025.

la sede dello stabilimento è in via Monte Bianco 4, 84090 – Montecorvino Pugliano (SA);

la data di scadenza per la pizza è il 29/03/2027, mentre per la focaccia sono il 24/09/2026 e il 21/10/2026.

La confezione è, in entrambi i casi, assente. Si tratta di una pellicola che copre la pizza o la focaccia. La pizza presenza l’etichetta sul fronte. Un logo bianco su nero indica “Napoli Gran Gourmet”. La focaccia invece ha l’etichetta sul retro e si evidenzia la scritta “Aquaviva” su una stampa di sole indicazioni utili.

Richiami recenti hanno invece coinvolto altre tipologie di rischi per la salute, come il risotto alla minalese, le uova con rischio microbiologico, ma anche mais per popcorn con presenza di alcaloidi del tropano e infine il pesto di pistacchio ritirato per aflatossine.