iStock Novembre 2025 è ricco di offerte se si vogliono chiedere prestiti personali, ecco quali scegliere

I prestiti personali sono dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito o dalle società finanziarie alle persone fisiche. Sono più precisamente dei crediti non finalizzati in quanto non sono collegati all’acquisto di un servizio specifico o di un bene.

Ecco quali banche propongono finanziamenti in promozione e quali sono le offerte migliori di novembre 2025 per il consolidamento debiti, la casa e l’acquisto auto.

Cosa sapere sui prestiti personali

I prestiti personali sono dei finanziamenti grazie ai quali si può ottenere del denaro che poi va restituito a rate mensili.

Come detto, si tratta di prodotti non finalizzati ovvero che non sono collegati all’acquisto di un bene specifico. Significa che i soldi che si prendono si possono utilizzare liberamente per le proprie necessità.

L’importo che viene erogato dipende però dalle capacità di rimborso che si hanno. Queste vengono valutate in base ai redditi, ai debiti in corso e all’affidabilità creditizia.

Il costo complessivo dei finanziamenti è indicato dal Taeg, il tasso annuo effettivo globale che include:

le spese di apertura;

le commissioni;

le eventuali polizze obbligatorie;

il Tan, ovvero gli interessi.

Se si decide di scegliere un prestito personale è consigliabile confrontare le diverse offerte anche online e optare per quella che ha un Taeg più basso.

La promo Bper per chiedere dei prestiti personali

Banca Bper ha lanciato una promozione speciale ai clienti che richiederanno dei prestiti personali. Parliamo di un tasso fisso agevolato (Tan) e zero spese di istruttoria grazie ai quali il finanziamento sarà più conveniente rispetto alla condizioni standard.

Ecco un esempio fornito da Bper:

se si richiederanno 10.000 euro in 72 mesi, si avrà un Tan fisso che sarà del 7,49% in offerta invece del 9,50% e un Taeg all’8,25%. Inoltre non si pagherà nulla per l’apertura della pratica.

Il prestito personale di banca Bper è un finanziamento non finalizzato per cui il denaro che si chiede si potrà usare come si vuole.

Sarà possibile chiedere dai 7.000 ai 50.000 euro e scegliere una durata dai 48 ai 96 mesi se si vuole accedere alla promozione. Si potranno anche chiedere fino a 75.000 euro e ottenere che la durata sia fino 120 mesi ma in questo caso si fruirà delle condizioni standard.

Per quanto riguarda invece il tasso di interesse, esso sarà fisso per cui tutte le rate resteranno le stesse per tutta la durata del piano.

Bper comunica che per fruire dell’offerta su indicata sarà necessario aver aperto un conto corrente da almeno quattro mesi e ricevere lo stipendio o la pensione accreditati sul conto da almeno tre mesi consecutivi.

L’offerta di Ibl banca per il consolidamento debiti

Ibl banca propone il prestito consolidamento debiti Saldarate Ibl pensato per coloro che hanno più finanziamenti in essere e desiderano semplificare i pagamenti. Grazie a questo prodotto si possono infatti unire tutti i debiti in un’unica rata mensile estinguendo quelli in corso e ottenendo, nel caso si voglia, anche della liquidità in aggiunta.

Con Saldarate Ibl è possibile chiedere un importo personalizzato e scegliere una durata fino a 120 mesi.

Ecco un esempio di finanziamento proposto dalla banca:

chiedendo 32.000 euro, si avrà un Tan fisso al 6,16% e un Taeg fisso al 6,80%. Il finanziamento durerà 120 mesi e la rata mensile sarà di 365 euro. Tale offerta sarà però valida solo fino al 15 gennaio 2026.

Bnl Paribas, offerta anche con internet banking

La banca Bnl Paribas propone il prestito Bnl In novo in promozione fino al 12 dicembre 2025 e disponibile anche per i nuovi clienti. Con esso è possibile chiedere dai 5.000 ai 100.000 euro per un progetto personale e scegliere un piano di rimborso fino a 10 anni.

Il finanziamento si può richiedere direttamente online mediante l’internet banking oppure in filiale.

I principali vantaggi di questo prodotto sono la possibilità di:

saltare una o più rate dopo dodici mesi dall’inizio del prestito se si sceglie l’opzione Flexi;

modificare l’importo della rate così da gestire al meglio il proprio budget;

richiedere nuova liquidità dopo sei mesi grazie all’opzione Reload.

Ecco un esempio di finanziamento proposto da Bnl Paribas:

nel caso si chiedano 14.000 euro, si otterrà un Tan del 6,40% e un Taeg del 7,25%. L’importo mensile della rata sarà di 191,02 euro, la durata di 96 mesi, il costo totale del credito di 4.337,93 euro mentre il totale dovuto di 18.337,92 euro.

Poste Italiane e l’offerta sul prestito per consolidamento

Anche con Poste Italiane si potrà richiedere un prestito per consolidamento in promozione fino al 20 dicembre 2025. Più nel dettaglio, il prestito BancoPosta consolidamento darà la possibilità di unire tutti i propri debiti o finanziamenti già attivi in un unico impegno mensile scegliendo una rata fissa da 24 a 96 mesi.

L’importo minimo che si potrà richiedere è di 3.000 euro mentre quello massimo di 50.000 euro comprensivo di liquidità minima aggiuntiva.

Tale prodotto si potrà richiedere presso qualsiasi ufficio postale portando con sé la carta di identità o un altro documento di riconoscimento, la tessera sanitaria e un documento di reddito come il Cud, la busta paga o la dichiarazione dei redditi.

Ecco un esempio di prestito proposto da Poste:

nel caso un correntista accrediti lo stipendio o la pensione sul conto BancoPosta, se richiederà 20.000 euro, potrà godere di un Tan fisso all’8,90% e di un Taeg al 9,31%. La durata del finanziamento sarà di 84 mesi, la rata di 320,76 euro e il totale dovuto di 26.973,84 euro. Non si pagheranno poi le spese di istruttoria, di incasso o la gestione della pratica.

Quali sono le altre migliori offerte di prestiti personali?

Tra le migliori offerte di prestiti personali se si chiedono 10.000 euro per Facile.it per il mese novembre 2025 ci sono:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,95 euro;

Agos – Tan fisso al 6,89%, Taeg all’ 8,50%, durata di 60 mesi e rata mensile di 200,41 euro.

I migliori prestiti per auto sono invece i seguenti:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,95 euro;

Findomestic – Tan fisso al 7,16%, Taeg al 7,40%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,80 euro.

I più competitivi per la casa sono invece:

Creditis – Tan fisso al 5,93%, Taeg al 7,09%, durata di 60 mesi e rata mensile di 194,93;

Younited Credit – Tan fisso al 6,78%, Taeg al 6,99%, durata di 60 mesi e rata mensile di 196,95 euro;

Sella Personal Credit– Tan fisso al 7,05%, Taeg al 7,48%, durata di 60 mesi e rata mensile di 198,25 euro.

Infine, per il consolidamento dei debiti i migliori da scegliere sono: