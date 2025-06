Raccomandata con codice 619: cosa può contenere?

Avviso di giacenza con codice 619? Non è un atto giudiziario, ma può contenere comunicazioni importanti: meglio ritirarla subito per non perdere eventuali diritti o scadenze.

Ricevere una raccomandata con codice 619 significa, nella maggior parte dei casi, avere a che fare con una comunicazione contrattuale o commerciale: un sollecito, una disdetta, una variazione unilaterale. Anche se non siamo di fronte a un atto giudiziario, ignorarla può avere effetti.

Codice raccomandata 619: cosa indica?

Ricevere un avviso di giacenza con il codice raccomandata 619 non equivale a ricevere una multa né, tantomeno, a vedersi recapitare un atto giudiziario. Infatti, questo codice fa parte della classificazione interna adottata da Poste Italiane per distinguere le diverse tipologie di invii. Si tratta di un codice numerico identificativo, stampato accanto al numero di tracciamento, che serve a gestire la logistica delle comunicazioni postali non riconducibili alla P.A. o all’autorità giudiziaria.

A differenza di altri codici più noti e temuti — come il 386, che è spesso legato alla notifica di verbali o atti giudiziari ai sensi della l. n. 890/1982 — il codice 619 viene usato per raccomandate di natura privata o commerciale.

“Non si tratta di una raccomandata da parte dell’Agenzia delle Entrate né di un atto fiscale o esecutivo.”

Questo codice non è usato, ad esempio, per la notifica delle cartelle esattoriali, che seguono canali codificati e ben riconoscibili, e viene escluso anche dai codici legati agli atti giudiziari notificati via posta. È proprio questa assenza di corrispondenza con la normativa giudiziaria a determinare la sua funzione: il codice 619 indica un invio raccomandato non giudiziario, ma comunque rilevante sotto il profilo della comunicazione formale.

Da chi arriva? I mittenti più comuni del codice 619

I mittenti più frequenti sono le banche e le compagnie assicurative, che usano la raccomandata con codice 619 per inviare: aggiornamenti contrattuali, richieste di documentazione, solleciti di pagamento o notifiche di modifiche unilaterali alle condizioni economiche. Anche studi legali, agendo in nome e per conto di clienti privati o imprese, possono usare questo canale per trasmettere diffide, lettere di messa in mora o comunicazioni stragiudiziali che, pur non essendo veri e propri atti giudiziari, sono comunque rilevanti sul piano del diritto civile.

Un altro mittente ricorrente è rappresentato dalle società di recupero crediti, spesso incaricate da istituti finanziari per inviare avvisi formali a soggetti debitori. Anche in questo caso, la raccomandata serve a documentare che la comunicazione è stata inviata e che potrebbe precedere un’azione legale futura.

Esistono poi altri soggetti che ricorrono al codice 619: agenzie incaricate della riscossione del bollo auto, gestori di utenze domestiche, società telefoniche o fornitori di servizi. In questi casi, la raccomandata ha spesso un contenuto tecnico o amministrativo, come l’invito a regolarizzare una posizione, la disdetta di un servizio o l’informazione di una modifica delle condizioni contrattuali.

Cosa non contiene: differenze con multe, atti giudiziari e cartelle

Come detto, il codice raccomandata 619 non è associato alla notifica di multe stradali, cartelle esattoriali o atti giudiziari. Non fa parte del circuito dei codici notificatori usati dagli enti pubblici o dagli uffici giudiziari.

E’ utile sapere che esistono codici ad hoc per le notifiche aventi valore legale: il 386, ad esempio, è tipico degli atti giudiziari, mentre i codici 76X e 78X sono utilizzati per cartelle esattoriali inviate da Agenzia delle Entrate-Riscossione. Anche il codice 668, che compare su molte raccomandate contenenti verbali per violazioni amministrative o sanzioni del Codice della Strada, è un chiaro segnale della natura pubblica e coercitiva dell’invio.

Pertanto, la ricezione della raccomandata 619 non comporta in automatico l’avvio di termini decadenziali per impugnare un atto, come avviene nel caso della notifica di un decreto ingiuntivo o di una cartella di pagamento. Non attiva nemmeno i meccanismi giuridici previsti per la “compiuta giacenza”, a meno che non sia lo stesso contratto — ad esempio, quello bancario — a stabilire effetti legali in caso di mancata risposta entro un certo termine.

Varianti e codici simili: e619, 6191

Nel sistema postale italiano, i codici che accompagnano le raccomandate servono a distinguere il contenuto o il mittente, ma anche a identificare le modalità di invio.

Il codice e619 non si discosta dal 619 per quanto riguarda la tipologia del contenuto, ma ne segnala la gestione tramite sistemi digitali. La “e” iniziale sta per “electronic” e indica che la raccomandata è stata generata o gestita tramite una piattaforma elettronica integrata nel circuito postale.

Diversa è invece la funzione del codice 6191, che viene talvolta utilizzato per segnalare una versione “rafforzata” della raccomandata 619. Anche in questo caso, non cambia la natura del contenuto. Tuttavia, il codice 6191 può indicare un tracciamento esteso, una modalità di notifica con prova di avvenuta consegna più dettagliata, o un particolare canale di spedizione automatizzato.

Giacenza e ritiro: cosa succede se non la ritiri?

Ricevere un avviso di giacenza con codice 619 può suscitare l’istinto di attendere, rimandare o perfino ignorare il ritiro della raccomandata. Tuttavia, la mancata presa in carico del plico può avere effetti pratici, specie se esistono rapporti contrattuali già in essere con il mittente.

Le raccomandate contrassegnate con il codice 619 restano in giacenza presso l’ufficio postale per un massimo di 30 giorni. Il termine decorre dal giorno successivo al deposito dell’avviso nella cassetta postale del destinatario. Si tratta di un periodo standard per la maggior parte delle raccomandate ordinarie, che consente al destinatario di recarsi all’ufficio indicato per il ritiro o, in alternativa, delegare un terzo munito di documento e delega scritta.

A differenza degli atti giudiziari, il mancato ritiro della raccomandata codice 619 non attiva automaticamente il meccanismo della “compiuta giacenza” con effetti legali immediati. Nei procedimenti giudiziari, infatti, la legge prevede che la notifica si perfezioni anche senza ritiro materiale. Questo principio non si applica alle raccomandate 619, proprio perché non vi è alcuna norma di legge che conferisca al loro mancato ritiro valore equiparabile a una notifica giudiziale.

Attenzione, però: ciò non significa che il destinatario possa considerarsi del tutto al sicuro. In molti contratti bancari, assicurativi o commerciali, è presente una clausola che prevede la presunzione di conoscenza della comunicazione al momento della messa a disposizione, cioè dal giorno in cui la raccomandata è resa disponibile presso l’ufficio postale. In questi casi, la mancata apertura del plico non esclude che gli effetti previsti dal contratto possano comunque prodursi — basti pensare a una disdetta, a una modifica unilaterale delle condizioni o a una messa in mora che comporti la decorrenza di interessi o penali.

