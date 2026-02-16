iStock Dalla corrispondenza ai risparmi, quali sono i numeri da chiamare per contattare il servizio clienti di Poste Italiane?

Contattare il servizio clienti di Poste Italiane non è particolarmente difficile, anche se l’azienda offre servizi diversi, dalla gestione quotidiana della corrispondenza e dei pacchi alla protezione dei risparmi come i conti BancoPosta o i libretti di risparmio. Per muoversi con facilità in tale ecosistema, è quindi importante conoscere i numeri di telefono ufficiali.

Vediamo tutti i contatti per aree tematiche e tipologia di assistenza.

Corrispondenza e Spedizioni

È possibile contattare il servizio clienti di Poste Italiane per ricevere informazioni su diverse problematiche. Una di queste riguarda l’assistenza su corrispondenza e pacchi.

Se si vogliono ricevere informazioni e parlare con un operatore, si può chiamare da rete fissa il numero verde gratuito 803160 che è attivo dal lunedì al sabato, esclusi i giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20.

Nel caso si chiami da una rete mobile italiana o estera o da rete fissa dall’estero, il numero da digitare, attivo sempre dal lunedì al sabato esclusi i festivi dalle 8 alle 20, è il +390645263160. Il costo della telefonata dipende dal proprio operatore di appartenenza.

PosteCasa e telefonia PosteMobile

Si può ricevere assistenza anche per l’offerta PosteCasa Ultraveloce dedicata alla connessione internet domestica e per i servizi di telefonia Poste Mobile.

Nel caso di furto o di smarrimento della sim card, il numero gratuito da digitare è il 160 che è attivo 24 ore su 24 e tutti i giorni.

Lo stesso numero si può usare anche per ricevere:

supporto su problemi tecnici;

chiarimenti sulle fatture;

chiarimenti sulle pratiche amministrative;

informazioni sulle offerte.

L’assistenza è operativa tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24.

Qualora si cerchino delle informazioni sui minuti, sui giga residui della propria offerta, sulla data di rinnovo della promozione e sul credito residuo della propria sim card è necessario digitare il numero del servizio automatico 401212.

Se ci si trova fuori dall’Italia per contattare l’assistenza clienti di Poste Mobile bisogna invece digitare il +393711000160 che è gratuito se si chiama da un paese facente parte dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (See).

Dalle altre zone extra Ue, invece, il costo della chiamata dipende dalle tariffe di roaming applicate dal proprio operatore verso l’Italia.

Postacert e Postacertifica

Poste Italiane mette a disposizione degli utenti anche un numero di telefono da chiamare per ricevere assistenza sui servizi digitali Postecertifica e Postecert.

Il primo è il servizio di Pec (posta elettronica certificata) grazie al quale è possibile inviare e-mail con valore legale al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il Postecert, invece, è invece il servizio di firma digitale remota con il quale si possono firmare documenti online che avranno poi pieno valore legale. Grazie a tale servizio, non sarà necessario utilizzare dispositivi fisici come chiavette Usb e smart card.

Il numero da digitare è il +390645262626, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Poste Energia

Nel caso si voglia ricevere assistenza per i servizi di Poste Energia ovvero per le esigenze legate a luce e gas come informazioni sulle tariffe, le bollette, le attivazioni e le disattivazioni è possibile contattare da rete fissa e mobile:

il numero verde gratuito 800001199 attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi dalle ore 8 alle ore 20 (solo da rate fissa);

attivo dal lunedì al sabato, esclusi i festivi dalle ore 8 alle ore 20 (solo da rate fissa); il +390645261199 (da rete fissa e mobile) attivo dal lunedì al sanato, tranne i festivi con costo della chiamata in base alla propria offerta tariffaria.

Poste Assicura

Poste Assicura offre soluzioni su misura per proteggere la vita e i propri beni, dalle polizze auto e salute fino a piani assicurativi completamente personalizzati.

È possibile contattare il numero verde gratuito 800.131811 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 per ottenere informazioni:

sulla gestione dei contratti;

sull’aggiornamento dei dati;

sulle richieste di risarcimento.

Poste Vita

Poste Vita è la compagnia di assicurazioni del gruppo Poste Italiane specializzata in prodotti di:

previdenza complementare;

assicurazione sulla vita.

Essa offre diverse soluzioni pensate per proteggere i propri risparmi e garantire sicurezza economica la sicurezza economica del proprio nucleo familiare.

Per ricevere informazioni su:

gestione polizze;

aggiornamento dati;

contratti e rendimenti;

prodotti assicurativi;

è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 il numero verde gratuito 800.316181.

Spid di Poste

Lo Spid è il sistema pubblico di identità digitale, grazie al quale è possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e della aziende private che vi aderiscono usando un unico account sicuro.

Lo Spid di Poste Italiane mediante il servizio PosteId consente di gestire l’identità digitale in modo semplice e protetto.

Per avere assistenza su tematiche come l’attivazione, la gestione dei dati e il supporto tecnico è possibile parlare con il servizio clienti chiamando il numero +3906977977 77 che è attivo dal lunedì al sabato, eccetto i festivi dalle ore 8 alle ore 20. Il costo dipende dall’operatore di appartenenza.

Qualora si voglia invece resettare la password è necessario chiamare il numero +390645263893 dal cellulare associato a PosteId abilitato a Spid. Tale operazione si può effettuare tutti i giorni, festivi inclusi, 24 ore su 24.

Postepatenti

Se si desiderano informazioni, aggiornare i dati, controllare le scadenze e ricevere supporto per le operazioni inerenti ai documenti automobilistici si deve contattare il numero +39028244300, disponibile sia da rete fissa che mobile dall’Italia e dall’estero dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Servizi finanziari e Internet Banking

Nel caso si voglia ricevere assistenza sui servizi di Poste Italiane, di internet banking, Postepay e app BancoPosta è possibile contattare il servizio clienti da rete mobile e fissa sia dall’Italia che dall’estero al numero +390645263322 dal lunedì al sabato esclusi i festivi dalle ore 8 alle ore 20. Il costo della chiamata varia in basa al piano tariffario del proprio operatore telefonico.

Negli stessi giorni e negli stessi orari è disponibile anche il numero verde gratuito 800003322 per:

bloccare le carte;

gestire il codice dispositivo del conto;

la cancellazione del codice PosteId;

l’assistenza sui prodotti di risparmio postale e di finanziamento.

Bancoposta

Qualora si voglia ricevere supporto generale o assistenza per tutti i prodotti e i servizi collegati a Bancoposta il numero da chiamare è il +390645263322 dall’Italia e dall’estero dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al sabato.

Per informazioni o contestazioni di addebiti i numeri sono invece i seguenti:

0432744255 per carta BancoPosta classica, carta Credit-easy e BancoPosta oro;

800397206 (da rete fissa) o 0230352001 (da rete mobile) per carta BancoPosta ricaricabile;

0672280735 per carta American Express;

0645263322 per carta BancoPosta Più.

Per furto o smarrimento della carta, i numeri da chiamare 24 ore su 24 sono invece i seguenti:

800003322 (gratuito) dall’Italia;

+390645263322 dall’Italia e dall’estero.

Più nel dettaglio, quelli specifici per ogni tipologia di carta sono invece:

800851 166 (dall’Italia) e +390432744109 (dall’estero) per carta BancoPosta classica, Oro e Credit-easy;

800822056 (dall’Italia) e +390260843768 ( dall’estero) per carta BancoPosta ricaricabile e BancoPosta Più;

0672900347 (dall’Italia), 01180026392279 (da Usa, Canada, Australia), 018001231690 (dal Messico), 80026392279 (da altri Paesi) per carta American Express.

Postepay

Per ricevere informazioni generali generali sulla Postepay come quelle inerenti al rinnovo e supporto delle carte si deve contattare il seguente numero: +390645263322 (dall’Italia e dall’estero) dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20.

Per smarrimento o furto della carta: