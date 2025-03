Fonte: ANSA Sono disponibili diverse versione di conto BancoPosta

Al giorno d’oggi avere un conto corrente, bancario o postale, è fondamentale per la gestione quotidiana del proprio denaro. Tra le opzioni migliori disponibili sul mercato c’è il conto BancoPosta offerto da Poste Italiane e pensato per chi cerca delle soluzioni semplici. Aprire tale tipologia di conto è spesso più semplice rispetto a quelle proposte dalle banche in quanto queste ultime in alcuni casi richiedono un reddito minimo.

Ecco dunque quali sono le caratteristiche del conto BancoPosta e quali le migliori opzioni del 2025.

Conto BancoPosta di base standard e per pensionati

Esistono due tipologie di conto BancoPosta, c’è il conto di base standard e pensionati e quello che ha come opzioni la start giovani, la start, la medium e la plus.

Partiamo dal primo ovvero quello di base grazie al quale è possibile effettuare i servizi fondamentali di incasso e pagamento. Con tale tipologia di conto si ha inoltre diritto ad avere una carta di debito Postepay e a un determinato numero di operazioni da eseguire.

Per la versione standard si paga un canone annuo di 30 euro. Non pagano però tale cifra coloro che hanno un Isee sotto gli 11.600 euro. In più per costoro non è prevista nemmeno l’imposta di bollo dovuta per legge.

Le operazioni incluse nel canone sono le seguenti:

6 elenchi movimenti;

6 prelievi di contante allo sportello;

prelievi tramite Postamat illimitati;

12 prelievi mediante Atm di altra banca sul territorio nazionale;

operazioni di addebito diretto Sepa illimitate;

36 pagamenti mediante bonifico Sepa (incluso l’accredito dello stipendio e della pensione);

12 bonifici Sepa permanenti;

12 Postagiro permanenti;

6 bonifici Sepa e Postagiro;

12 versamenti contanti e con assegno;

operazioni di pagamento mediante carta di debito illimitate.

La versione per i pensionati, invece, può essere attivata solo da chi ha un reddito lordo annuo fino a 18mila euro. Il canone annuo non si paga così come alcune tipologie di servizi. In più, c’è un numero fisso di operazioni che si possono fare gratis. Le operazioni incluse nel canone sono le seguenti:

6 elenchi movimenti;

12 prelievi di contante allo sportello;

prelievi tramite Postamat illimitati;

6 prelievi mediante Atm di altra banca sul territorio nazionale;

operazioni di addebito diretto Sepa illimitate;

pagamenti mediante bonifico Sepa (incluso l’accredito dello stipendio e della pensione) illimitati;

6 bonifici Sepa e Postagiro permanenti;

6 versamenti contanti e con assegno;

operazioni di pagamento mediante carta di debito illimitate.

Opzione Start Giovani conto BancoPosta

Tra le migliori opzioni 2025 di conto BancoPosta c’è quella Start giovani che come si evince dal nome è pensata per chi ha meno di 30 anni. Si tratta di un conto monointestato che si può aprire online o nell’ufficio postale e che costa 2 euro al mese azzerabili. Inclusi nel canone ci sono:

la carta di debito Postepay;

il servizio Internet e mobile banking;

i prelievi dagli Atm Postamat anche senza la carta fisica mediante la app;

1 carnet di assegni;

i bonifici e i Postagiro online e dalla app;

la possibilità di aprire il conto con lo Spid.

Per questo conto c’è la possibilità di ottenere la riduzione del canone fino all’azzeramento ricevendo un cashback di:

1 euro se si accredita lo stipendio o se si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro sul conto BancoPosta;

1 euro se si ha una carta Postepay Evolution;

2 euro se si è titolati del conto BancoPosta Business Link e se si ha la partita Iva.

Opzione start conto BancoPosta

L’opzione start del conto BancoPosta ha un costo di 7 euro al mese che si può però ridurre di:

2 euro se si accredita lo stipendio o se si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro sul proprio conto BancoPosta;

1 euro se hai un patrimonio maggiore o uguale di 5 mila euro con contratto e questionario Mifid valido;

3 euro se si èi titolari di partita Iva e del conto BancoPosta Business Link.

Per quanto riguarda invece i servizi gratuiti inclusi nel canone, essi sono:

la carta di debito Postepay per ogni intestatario;

il servizio di banca multicanale;

i prelievi dagli Atm Postamat anche senza la carta fisica mediante la app;

la possibilità di aprire il conto mediante lo Spid.

Il conto BancoPosta Medium

Costa invece 8 euro al mese con possibilità di riduzione il conto BancoPosta Medium che offre inclusi nel prezzo:

la possibilità di aprire il conto con lo Spid;

la carta di debito Postepay per ogni intestatario;

l’internet e il mobile Banking;

la possibilità di prelevare dagli Atm Postamat anche senza la carta fisica tramite app;

la possibilità di effettuare bonifici e Postagiro online e da app.

Anche per questa tipologia di conto c’è la possibilità di ridurre il canone mensile di:

2 euro se si accredito il proprio stipendio o se si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro;

di 3 euro se si ha la partita Iva e un conto BancoPosta Business Link;

di 2 euro se si ha un patrimonio superiore o uguale a 10 mila euro con contratto e questionario Mifid valido.

Conto BancoPosta Plus

Tra i conti correnti BancoPosta c’è anche il Plus che a differenza degli altri non si può aprire online ma solo presso l’ufficio postale. Il costo è di 10 euro al mese che si possono però ridurre e nel canone si hanno inclusi i seguenti servizi:

la carta di debito Postepay per ogni intestatario;

la carta di credito classica per un intestatario;

i servizi della banca Multicanale;

i prelievi dagli Atm Postamat;

i bonifici e i Postagiro online o dalla app.

Per quanto riguarda la riduzione del canone, essa è possibile di:

2 euro se i accredita lo stipendio o si fa un bonifico in entrata di almeno 700 euro ovviamente sul conto BancoPosta;

3 euro se si è titolari di partita Iva e del conto BancoPosta Business Link;

3 euro se si ha un patrimonio uguale o superiore ai 20 mila euro, contratto e questionario Mifid valido.

Le caratteristiche del conto Premium

Dulcis in fundo, troviamo il conto Premium che è il conto corrente dedicato a coloro che hanno sottoscritto il contratto Poste Premium. Per questa tipologia di conto non si paga nulla per tutta la durata del contratto PostePremium sottoscritto.

Se poi viene effettuata la risoluzione, l’estinzione o il recesso del contratto allora dal mese successivo il canone passa a 132 euro o 11 euro al mese. I servizi gratuiti offerti sono: