Eurovision 2024, quanto guadagna il vincitore e dove vederlo

In Svezia, nella Malmö Arena, è cominciato l’Eurovision Song Contest 2024, l’evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. In programma dal 7 all’11 maggio 2024, la manifestazione continentale canora vede per l’Italia la partecipazione di Angelina Mango che si è aggiudicata un posto vincendo il Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”. Il meccanismo della gara prevede due semifinali, il 7 e il 9 maggio, con i 37 cantanti in gara che si contenderanno un posto, 20 in totale, nella finale dell’11 maggio cui accedono di diritto i Paesi fondatori della kermesse e quello ospitante. Tutta la manifestazione può essere vista in diretta tv anche in Italia.

Eurovision 2024, quanto guadagna il vincitore

Chi vince l’Eurovision Song Contest 2024 si aggiudica l’iconico microfono di vetro, introdotto nel 2008 in sostituzione del premio precedente. Si tratta di un’opera d’arte unica e fatta a mano, la cui forma richiama quella di un microfono realizzato in vetro trasparente. Oltre a questo premio e alla popolarità che può dare una vittoria all’Eurovision, per il primo classificato non sono previsti dei montepremi in denaro. Inoltre, alla vittoria del premio musicale continentale europeo è collegato il fatto che il Paese trionfante organizzi la successiva edizione della kermesse, proprio come è avvenuto all’Italia nel 2021 quando a vincere furono i Maneskin.

Eurovision 2024, dove vederlo

Per vedere l’Eurovision Song Contest 2024 non è necessario avere un abbonamento alla Pay tv. Il concorso musicale continentale, infatti, viene trasmesso sui canali Rai, anche se, a seconda della serata, cambia il canale di riferimento. La prima e la seconda semifinale di martedì 7 maggio e giovedì 9 maggio 2024 sono trasmesse in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21:00, con un’anteprima della serata dalla 20:15 alle 20:30. Per la finale di sabato 11 maggio 2024, invece, è necessario cambiare canale e spostarsi su Rai 1. L’evento è presentato dalla conduttrice svedese Petra Mede, ma per i fan italiani dello show l’appuntamento è con le voci di Mara Maionchi e Gabriele Corsi che commenteranno in diretta tutto quello che succede a Malmö. L’Eurovision 2024 può essere seguito nella sua interezza anche su RaiPlay e, in simulcast, su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Eurovison 2024, come funziona la gara

La gara dell’Eurovision 2024 vede contendersi il premio finale tra i rappresentanti di 37 nazioni così divisi: 27 cantanti solisti, 7 duetti e 3 gruppi. Le due semifinali serviranno a scegliere le 20 nazioni, in totale, che potranno accedere alla finale del concorso e raggiungere i 6 Paesi che hanno avuto accesso diretto all’ultimo sconto. Si tratta dei cosiddetti 5 Paesi Big, cioè di coloro che hanno fondato l’Eurovison Song Contest (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), e del Paese campione in carica/ospitante, in questo caso la Svezia. Da quest’anno, tuttavia, è stata prevista una modifica al consueto svolgimento della manifestazione, con i cantanti finalisti che potranno esibirsi anche durante la fase delle semifinali per far ascoltare le loro canzoni. Anche Angelina Mango salirà dunque sul palco nel corso di una delle due semifinali, con la sua esibizione che è attesa per giovedì 9 maggio 2024. È la 16esima in scaletta.