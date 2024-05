Dal Vietnam allo Sri Lanka passando per il Laos, 9 coppie si sono sfidate per vincere Pechino Express 2024 che mette in palio un montepremi di oltre 50.000 euro

Fonte: Getty Images Pechino Express 2024, quanto guadagnano i vincitori e il montepremi finale

Pechino Express 2024 giunge al termine, con la finalissima in programma giovedì 9 maggio 2024 che mette in palio l’ambito montepremi della competizione. Uno show itinerante, partito in primis dall’Italia alla volta dell’Oriente, che ha visto andare in scena la “rotta del dragone”, come è stata appunto chiamata l’edizione dell’anno condotta da Costantino della Gherardesca che ha avuto come inviato Gianluca “Fru” Colucci.

Ma quanto vale il montepremi per chi conquisterà la finale arrivando per primo alla rocca di Sigiriya, in Sri Lanka?

Pechino Express 2024, le coppie partecipanti

Pechino Express 2024 – La rotta del dragone ha visto partecipare 9 coppie che hanno visitato Vietnam, Laos e Sri Lanka percorrendo oltre 5.000 chilometri. Tra sfide, autostop, malus e notti passate alla ricerca di un posto in cui essere ospitati gratis, i 18 concorrenti si sono dati battaglia nel corso delle puntate registrate lo scorso autunno.

In 18 sono partiti dall’Italia, solo sei però sono arrivati a giocarsi la finalissima. Ma chi sono tutti i partecipanti? Partiamo dai finalisti: Pasticceri, Italia-Argentina e Amiche. I Pasticceri sono Massimiliano e Damiano Carrara, i fratelli famosi per le “Carrara Pastries” e noti al grande pubblico grazie alle partecipazioni televisive di Damiano in “BakeOff Italia e non solo”.Italia-Argentina, invece, sono la modella Estefania Bernal e la collega-amica, nonché schermitrice italiana Antonella Fiordelisi. Le Amiche, infine, sono Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, l’ex velina e l’attrice.

Nel corso delle puntate sono stati eliminati i Romagnoli (Paolo Cevoli e la moglie Elisabetta Garuffi), i Brillanti (Nancy Brilli e Pierluigi Iorio), i Giganti (gli sportivi Kristian Ghedina e Francesca Piccinini), i Caressa (Fabio Caressa e la figlia Eleonora), passando anche per i Fratm (gli attori di “Mare Fuori” Artem e Antonio Orefice) e le Ballerine (Megan Ria e Maddalena Svevi).

I premi di ogni puntata

Ognuna delle puntate andate in onda, come prevede il format, si è conclusa con una coppia vincitrice che ha messo da parte un montepremi. Ogni tappa, fino alla finale, valeva 5.000 euro.

A vincere più puntate, finale esclusa, sono stati i Pasticceri che hanno messo da parte 20.000 euro in quanto vincitori di quattro tappe. Poi le Amiche con due puntate vinte (10.000 euro) e con una Italia-Argentina, Caressa e Romagnoli (tutti a 5.000 euro).

Il montepremi finale

Il conteggio dei premi puntata non è casuale, in quanto il montepremi finale non viene vinto dalla coppia che ha conquistato il successo nell’ultima tappa (che vale 10.000 euro), bensì viene devoluto in beneficenza.

Oltre 50.000 euro, infatti, sono messi in palio e successivamente vengono versati a delle associazioni che operano sul territorio, come lo stesso Costantino della Gherardesca ha ricordato a ogni puntata, nel momento in cui premiava con una medaglia simbolica la coppia vincitrice.

L’intero montepremi, quindi, non sarà intascato dalla coppia che ha vinto, ma dato in beneficenza alle associazioni che lavorano in Paesi e territori poveri come il Vietnam, Laos e Sri Lanka. Paesi che sfrutteranno al meglio i soldi messi da parte dai partecipanti di Pechino Express 2024 che nelle loro settimane di viaggio sono stati accolti e coccolati dai residenti locali.

Il premio partecipazione per le coppie

Attenzione però, chi partecipa a Pechino Express non va di certo a casa con nulla in mano. Il portafoglio delle coppie, infatti, non è vuoto in quanto per la partecipazione è concordato un cachet che varia da partecipante a partecipante.

L’ingaggio, si fa per dire, per l’intero viaggio dipende da più aspetti ed è differente da una coppia all’altra. I compensi, considerati a giorno di partecipazione, variano in base alla notorietà del personaggio e alla sua capacità di fare audience.