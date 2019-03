Ora legale addio, ma dal 2021: il Parlamento europeo approva la proposta

editato in: da

I deputati Ue hanno votato a favore dell’abolizione dell’ora legale a partire dal 2021. Ora il Parlamento deve trovare un accordo con gli Stati membri perché la decisione entri in vigore.

Il 31 marzo prossimo, quando bisognerà spostare avanti di un’ora le lancette degli orologi, per passare così dall’ora legale all’ora solare, potrebbe essere una delle ultime volte che lo faremo.

Gli stati membri dell’Unione manterranno però il diritto di decidere il proprio fuso orario: i Paesi dell’Ue che decideranno di mantenere l’ora legale dovrebbero regolare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di marzo 2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l’ora solare dovrebbero spostare gli orologi per l’ultima volta l’ultima domenica di ottobre 2021. Le loro decisioni dovranno essere coordinate con la Commissione, per garantire che l’applicazione dell’ora legale in alcuni Paesi e dell’ora solare in altri non crei problemi per l’economia del mercato interno interno all’Unione.

Nella risoluzione approvata si afferma che la Commissione può presentare una proposta legislativa per rinviare la data di applicazione della direttiva fino a un massimo di 12 mesi se ritiene che le disposizioni previste possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. La risoluzione legislativa è stata adottata con 410 voti favorevoli, 192 contrari e 51 astensioni. Ora spetta ai governi adottare la loro posizione comune per avviare i negoziati con l’Europarlamento, ma finora gli Stati membri non sono riusciti a trovare un accordo al Consiglio.