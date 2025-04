Giornalista pubblicista appassionato laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock Approvato un provvedimento che garantirà maggiore chiarezza per le tariffe.

In un periodo storico sempre più complesso con ripercussioni economiche rilevanti per i consumatori, Arera ha approvato un’iniziativa che porterà maggiore chiarezza sul mercato dell’energia elettrica e del gas.

Trasparenza e confrontabilità delle offerte

Dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore nuove misure per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte di energia elettrica e gas naturale rivolte ai clienti domestici. L’iniziativa è stata approvata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente nell’ambito del decreto-legge 19/2025, conosciuto anche come dl bollette.

Tra le misure più importanti è stato stabilito che i venditori saranno tenuti a fornire informazioni più chiare e dettagliate nei documenti contrattuali e sui propri siti internet. Per evitare incomprensioni ed essere trasperenti, tutte le condizioni tecnico-economiche dei contratti di fornitura dovranno essere presentate in un’unica sottosezione, separando i corrispettivi per la vendita dell’energia da quelli regolati come le tariffe di rete e gli oneri di sistema.

Contenuti minimi per le offerte online

Sul sito web di ciascun venditore, ogni offerta destinata ai clienti domestici dovrà riportare chiaramente:

il codice identificativo dell’offerta;

le condizioni tecnico-economiche;

la Scheda sintetica.

Tali obblighi si applicheranno non solo alle nuove offerte ma anche a quelle già attive al 1° luglio 2025.

La nuova bolletta

Le modifiche sono coerenti con il formato della nuova bolletta che entrerà in vigore nella stessa data. Arera ha già introdotto strumenti per facilitare la confrontabilità, come la stima della spesa annua inclusa nella documentazione precontrattuale e nel portale istituzionale ilportaleofferte, permettendo ai clienti di valutare più facilmente le varie opzioni.

Dal 1° luglio 2025 infatti tutti i venditori dovranno presentare ai propri clienti la nuova bolletta approvata dopo lunghe consultazioni con imprese, consumatori e stakeholder.

La nuova bolletta sarà composta da:

frontespizio unificato dove i venditori devono riportare l’importo da pagare e tutte le informazioni essenziali sul cliente sul tipo di servizio in cui è rifornito, sul contratto di fornitura, su fatturazione e pagamenti;

scontrino dell’energia che spiega a cosa è dovuto il costo complessivo dell’energia considerando i volumi consumati secondo la struttura quantità per prezzo dell’energia elettrica, oneri e altre partite;

box offerta che illustra l’offerta sottoscritta dal consumatore;

elementi informativi essenziali dove è possibile trovare le caratteristiche tecniche della fornitura, letture e consumi, ricalcoli, informazioni storiche sui consumi, la potenza massima prelevata, stato dei pagamenti e rateizzazioni;

Il documento dovrà essere disponibile in un formato standard, mediante un canale digitale raggiungibile tramite il Qr code e l’url riportati in bolletta. Il consumatore dovrà dunque essere in grado di confrontare chiaramente i prezzi dell’energia elettrica e del gas.

Le misure per il futuro

La delibera dell’Arera è solo l’inizio di un processo che coinvolgerà tutti gli attori così da definire ulteriori misure. L’obiettivo, come dichiarato anche dal presidente Stefano Besseghini, è di avere un confronto costante per attuare decisioni condivise ed efficaci per tutti.