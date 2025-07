Dal 1° luglio 2025 debutta la nuova bolletta luce e gas con un formato semplificato per favorire la lettura da parte dei consumatori. Come è composta e cosa sapere

iStock Cambia la bolletta di luce e gas per essere più chiara e trasparente

A partire dal 1° luglio 2025, i venditori di luce e gas saranno tenuti a emettere le bollette in un nuovo formato standardizzato, pensato per rendere più chiara e trasparente la lettura da parte dei consumatori. La riforma riguarda principalmente famiglie, condomini, piccole e medie imprese e altre utenze domestiche e non domestiche, escluse però quelle ancora in regime di Maggior Tutela.

L’iniziativa nasce da un ampio processo di consultazione condotto da Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con il coinvolgimento di associazioni di categoria, imprese del settore e rappresentanti dei consumatori. L’obiettivo dichiarato è migliorare la comprensibilità delle bollette energetiche, spesso percepite come complesse e poco trasparenti.

Le principali novità del nuovo formato delle bollette luce e gas

Il nuovo formato delle bollette luce e gas prevede un layout unificato per tutti i fornitori, con elementi grafici e testuali comuni, che dovrebbero agevolare l’utente nella lettura e nella verifica dei dati. La bolletta in formato semplificato presenta una struttura più ordinata e facilmente leggibile, suddivisa in sezioni distinte che evidenziano le voci più importanti:

frontespizio unificato è la prima pagina del documento e riporta tutte le informazioni principali

scontrino dell’energia;

box dell’offerta contiene il codice identificativo del contratto e gli elementi essenziali per confrontare l’offerta attiva con altre presenti sul portale ufficiale http://www.ilportaleofferte.it;

elementi informativi essenziali suddivisi n box tematici dove vengono riportate informazioni sulle letture, i consumi storici, la potenza prelevata, lo stato dei pagamenti e gli eventuali piani di rateizzazione.

Il frontespizio unificato riporta:

l’importo totale da pagare;

i dati del cliente,

il contratto attivo;

le scadenze;

le modalità di pagamento.

Lo scontrino dell’energia riporta in dettaglio la composizione del costo dell’energia elettrica o del gas divise in:

quota fissa;

quota consumi (basata sui kWh o metri cubi utilizzati);

quota potenza (solo per l’energia elettrica);

Iva, accise e canone Rai;

eventuali bonus sociali e interessi di mora.

Il documento, oltre alla versione cartacea, sarà disponibile in formato digitale standardizzato. Un QR code e un link URL presenti nella bolletta consentiranno di accedere rapidamente alla versione online. L’intento è facilitare l’archiviazione e la consultazione dei dati in qualsiasi momento riducendo al contempo l’uso della carta.

A luglio anche il bonus da 200 euro

Da luglio 2025 figura anche un bonus energetico straordinario da 200 euro, introdotto dal decreto bollette del governo. Il contributo è rivolto alle famiglie con:

isee fino a 9.530 euro, che riceveranno il bonus automaticamente in aggiunta al bonus sociale già esistente;

isee fino a 20.000 euro nel caso di famiglie numerose, con almeno quattro figli a carico.

Lo sconto, valido per 12 mesi, non sarà accreditato su conto corrente, ma applicato direttamente in bolletta come decurtazione dell’importo dovuto. Per i nuovi beneficiari, sarà necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’Isee aggiornato. Le verifiche si concluderanno entro tre mesi dall’invio, dopodiché il bonus verrà applicato automaticamente.

Queste novità puntano a semplificare la vita degli utenti e a migliorare la trasparenza delle informazioni sulle forniture di energia elettrica e gas.