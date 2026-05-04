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iStock Come cambia il tasso fisso a maggio 2026 per mutui e prestiti

Il mercato dei mutui e prestiti a tasso fisso nel mese di maggio 2026 si presenta complessivamente stabile. Nonostante l’assenza di interventi sui tassi da parte della Banca Centrale Europea nell’ultima riunione, le condizioni applicate dagli istituti di credito continuano a mantenersi su livelli prevedibili, senza variazioni significative rispetto ai mesi precedenti. Questo scenario è il risultato di una strategia prudente adottata dalle banche, che stanno puntando su offerte competitive proprio nel comparto dei finanziamenti a tasso fisso. L’obiettivo è intercettare una domanda ancora elevata da parte delle famiglie, orientate verso soluzioni che garantiscano certezza della rata nel lungo periodo.

Come si muovono i tassi fissi a maggio

I tassi fissi sono legati all’andamento dell’IRS, parametro di riferimento per questo tipo di mutui. A maggio 2026, l’IRS si mantiene su valori intorno al 3%, contribuendo a sostenere un livello dei tassi che resta superiore rispetto al variabile, ma stabile. Le principali offerte disponibili sul mercato mostrano un TAN fisso a partire da circa il 2,99%, con rate mensili che risultano prevedibili e costanti per tutta la durata del finanziamento. Questa stabilità è favorita anche dalla concorrenza tra le banche, che continuano ad applicare spread contenuti per rendere più attrattive le proposte. Secondo gli esperti, la competizione delle banche si concentrerà sul tasso fisso e questo dovrebbe contribuire a mantenere le condizioni offerte alla clientela senza scossoni nel breve periodo.

Perché il tasso fisso resta la scelta più diffusa

Nonostante il differenziale rispetto al variabile sia ancora presente, la maggior parte dei richiedenti continua a scegliere il tasso fisso. I dati evidenziano che oltre il 90% delle nuove richieste si concentra su questa soluzione. La preferenza è legata principalmente alla possibilità di pianificare con precisione le spese. Dopo anni caratterizzati da oscillazioni rapide dei tassi, molti mutuatari privilegiano la sicurezza di una rata invariabile. Il tasso fisso consente infatti di evitare gli effetti di eventuali rialzi futuri, offrendo una maggiore stabilità nella gestione del bilancio familiare, soprattutto nei finanziamenti di lunga durata.

Nel primo trimestre del 2026 si registra un aumento dell’importo medio dei mutui richiesti, salito a circa 139.564 euro, con una crescita del 2,5% rispetto al periodo precedente. L’età media dei richiedenti si attesta intorno ai 40 anni, con valori più bassi per chi acquista la prima casa. Un altro dato significativo riguarda la riduzione delle surroghe, passate dal 31% al 20% in un anno. Questo indica una minore necessità di rinegoziare mutui già in essere, grazie a condizioni oggi più stabili rispetto al passato. Il mercato nel suo complesso appare meno volatile, con un clima che consente a famiglie e acquirenti di affrontare scelte di lungo periodo con maggiore consapevolezza.

Il ruolo della BCE e le prospettive per il fisso

Le decisioni della Banca Centrale Europea restano centrali per l’evoluzione dei tassi. Attualmente, l’istituto ha mantenuto invariati i livelli di riferimento, adottando un approccio prudente legato all’incertezza economica e alle dinamiche dell’inflazione. Le previsioni indicano possibili interventi a partire dalla seconda metà del 2026, ma l’impatto sui tassi fissi tende a manifestarsi con maggiore gradualità rispetto ad altri strumenti. Questo significa che eventuali variazioni potrebbero riflettersi solo nel medio periodo. L’inflazione, attestata intorno al 3%, resta uno degli elementi chiave da monitorare. Il suo andamento influenzerà direttamente l’IRS e, di conseguenza, il costo dei mutui a tasso fisso.