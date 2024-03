Fonte: 123RF Il miglior vino sotto i 10 euro premiato da Gambero Rosso nel 2024

La guida Berebene 2024 di Gambero Rosso ha assegnato il premio al vino italiano con il migliore rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un Aglianico del Vulture che costa meno di 10 euro.

La classifica è il frutto di una scrupolosa valutazione, alla cieca, nei consorzi e in redazione. Gli esperti, dopo i vari assaggi, assegnano così i loro punteggi, individuando di volta in volta le migliori etichette.

Dopo aver scoperto qual è il miglior vino bianco italiano e il vino rosé migliore in Italia, tra tutti i vini italiani migliori al mondo, scopriamo ora qual è il miglior vino sotto i 1o euro premiato in Italia.

Il miglior vino italiano sotto i 10 euro

Il mondo dei vini italiani è vasto e variegato, con una miriade di opzioni disponibili per ogni tipo di palato e budget. Tra le numerose etichette che si contendono l’attenzione degli intenditori e degli amanti del vino, emerge un vero gioiello: l’Aglianico del Vulture Baliaggio ’21 della Cantina di Venosa. Questo vino, premiato dal Gambero Rosso per il migliore rapporto qualità-prezzo, dimostra che eccellenza e convenienza possono andare di pari passo.

La Cantina di Venosa, fondata nella seconda metà degli anni ’50 da una trentina di soci promotori, si è affermata come una delle cooperative più importanti e longeve del Sud Italia. Con oltre 350 conferitori e un vasto parco vitato di 800 ettari, la Cantina di Venosa si distingue per la sua dedizione alla produzione di vini di alta qualità a prezzi accessibili. Le vigne dell’aglianico, coltivate con cura nelle contrade del Vulture più vocate, sono il fulcro della produzione, con una gamma che spazia dalle versioni in purezza a quelle in uvaggio.

Il vino premiato, l’Aglianico del Vulture Baliaggio ’21, incarna perfettamente l’impegno della Cantina di Venosa verso l’eccellenza a prezzi contenuti. Dopo un periodo di maturazione in botti di rovere, questo vino si presenta con un intenso e profondo colore rubino, anticipando un bouquet aromatico che spazia dai frutti rossi maturi alle note agrumate ed erbe di montagna. Al palato, si rivela ricco e dinamico, con una chiusura persistente che lascia in bocca sensazioni fruttate e tannini di notevole finezza.

Ciò che rende ancora più straordinario questo vino è il suo incredibile rapporto qualità-prezzo. Con un prezzo inferiore ai 10 euro, l’Aglianico del Vulture Baliaggio ’21 offre un’esperienza sensoriale di alto livello a un costo accessibile, confermando che il buon vino non deve necessariamente essere costoso.

Un Viaggio tra Terroir e Tradizione

Il Baliaggio – Aglianico del Vulture DOP della Cantina di Venosa è molto più di un semplice vino. È un’espressione autentica della terra e della passione dei suoi produttori, un connubio di storia, cultura e maestria enologica che si manifesta in ogni sorso.

La Cantina di Venosa, situata nella parte nord-orientale della provincia di Potenza, è immersa in un territorio ricco di storia e tradizione. I vigneti, coltivati ad un’altitudine compresa tra i 400 e i 450 metri, beneficiano di un microclima unico e di terreni vulcanici che conferiscono al vino caratteristiche distintive e complessità.

La cantina

Cantina Venosa è tra le più rinomate aziende vinicole del Mezzogiorno. Costituita nel 1957, da 27 soci promotori, conta oggi 350 soci con una superficie di 800 ettari circa, la maggior parte nel Comune di Venosa che è il maggior produttore di uva Aglianico dell’area del Vulture. Venosa è una città che sorge a nord della Basilicata o Lucania ed è famosa per aver dato i natali a Quinto Orazio Flacco poeta del Carpe Diem e al Madrigalista Carlo Gesualdo Principe di Venosa.

Gli impianti di cui dispone sono all’avanguardia, ma tecnica, amore e cura sono quelli della tradizione. L’attenta gestione dei soci nelle operazioni di vendemmia, la selezione delle uve migliori, l’attenzione nelle fasi di macerazione e fermentazione, la meticolosità nelle fasi di affinamento, fanno si che si ottiene la qualità superiore per cui eccelle.

A questo si aggiungano la robustezza della gradazione alcolica che generalmente è al di sopra del valore minimo (11,5), l’acidità totale che gli conferisce un sapore fresco e gradevole, e l’elevato tenore della glicerina che lo rende morbido nel gusto.

La Varietà Uva

L’Aglianico del Vulture è l’indiscusso protagonista di questo vino. Con le sue radici antiche e il suo profilo aromatico complesso, l’Aglianico dà vita a vini di straordinaria eleganza e struttura. Nell’Aglianico del Vulture Baliaggio, questa varietà si esprime al meglio, offrendo un’esperienza sensoriale avvolgente e indimenticabile.

Raffinatezza e delicatezza sia nel gusto sia nel profumo contraddistinguono l’uva, che è possibile cogliere nel vitigno coltivato sui terreni collinari del Vulture, requisiti che hanno riconosciuto all’Aglianico del Vulture la Denominazione di Origine Controllata.

Il Processo di Produzione

La vendemmia delle uve avviene durante la prima decade di Ottobre, quando le uve raggiungono la perfetta maturazione. La Cantina di Venosa adotta un metodo di vendemmia selettiva, raccogliendo le uve a mano nelle prime ore del mattino per preservarne la freschezza e la qualità.

La vinificazione avviene in piccoli fermentini, seguita da una macerazione pellicolare a temperatura controllata e il completamento della fermentazione alcolica e malolattica in serbatoi inox. L’affinamento in botti di rovere conferisce al vino una complessità e una struttura aggiuntiva, arricchendo la sua personalità e carattere.

Degustazione

Il Baliaggio – Aglianico del Vulture DOP si presenta con un colore rosso rubino intenso, arricchito da lievi riflessi granati che suggeriscono una certa maturità. Il bouquet vinoso rivela profumi delicati di ribes, accompagnati da note moderatamente speziate che invitano all’esplorazione.

Al palato, il vino si distingue per il suo sapore asciutto, sapido e persistente, avvolgendo il palato con una piacevole armonia che lascia un’impronta indelebile.

Abbinamenti Gastronomici

Il Baliaggio – Aglianico del Vulture DOP si sposa alla perfezione con piatti robusti e saporiti, come uno stufato di cinghiale, esaltandone i sapori e rendendo ogni sorso un’autentica delizia per il palato.

Dai classici arrosti ai primi piatti della cucina mediterranea, dalla cacciagione ai formaggi stagionati, questo vino si adatta con versatilità e gusto. Si consiglia di servirlo a una temperatura di 16° – 18°C per apprezzarne appieno le sue qualità sensoriali.

In conclusione, il Baliaggio – Aglianico del Vulture DOP della Cantina di Venosa è molto più di un semplice vino. È un’esperienza sensoriale che invita a esplorare le profondità del terroir del Vulture e a scoprire l’essenza stessa della tradizione vitivinicola italiana a un prezzo davvero competitivo. Ogni sorso è un viaggio attraverso la storia, la cultura e la passione dei suoi produttori, un omaggio alla bellezza e alla diversità del mondo del vino.