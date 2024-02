Fonte: 123RF miglior vino bianco italiano premiato da Gambero Rosso

È stato premiato il miglior vino bianco dell’anno, vincitore del Premio Nazionale Miglior Bianco Qualità Prezzo della guida Berebene 2024 Gambero Rosso. Si tratta del Frascati Superiore ’22 prodotto dall’azienda agricola Casale Marchese.

Di seguito qualche dettaglio in più sul vino, l’azienda e l’etichetta premiata.

Il Frascati Superiore ’22 è il miglior vino bianco d’Italia per qualità – prezzo

Il Frascati Superiore ’22 è stato premiato da Gambero Rosso per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo e per la sua eccellenza enologica. È un vino ottenuto da un blend di uve autoctone, tra cui la malvasia del Lazio, il trebbiano toscano, il bombino e il bellone, che gli conferiscono una grande tipicità e complessità aromatica.

Questo vino si distingue per il suo affinamento esclusivamente in acciaio, che permette di preservare al meglio le caratteristiche varietali delle uve. Al naso, il Frascati Superiore ’22 offre aromi di cedro e macchia mediterranea, mentre al palato si presenta sapido, avvolgente e teso, con note minerali e un lungo finale ammandorlato.

Il Vino

Il Frascati Superiore Villa Gordiani è il risultato di un’attenta selezione di uve Malvasia e Trebbiano, raccolte con cura nella prima decade di settembre dai vigneti della tenuta. La coltivazione avviene su terreni vulcanici particolarmente ricchi di fosforo e potassio, che conferiscono al vino una struttura e una complessità uniche.

Il Processo di Vinificazione

Dopo la raccolta, le uve vengono sottoposte a un processo di vinificazione in bianco, che prevede una fase di fermentazione alcolica in acciaio inox a una temperatura controllata di 12-13°C. Successivamente, il vino affina per alcuni mesi in acciaio inox a contatto con le fecce fini, acquisendo profondità e carattere.

La Degustazione

Il Frascati Superiore Villa Gordiani si presenta in bicchiere con un colore giallo paglierino intenso, anticipando un bouquet aromatico complesso e invitante. All’olfatto, emergono sentori di frutta a polpa gialla, accompagnati da delicate note di camomilla, fiori bianchi ed erbe aromatiche. Il sorso è caratterizzato da una piacevole morbidezza, freschezza e nitidezza minerale, con un finale agrumato che invita a un altro sorso.

Gli Abbinamenti

Questo vino straordinario si presta ad abbinamenti versatili e raffinati a tavola. Grazie alla sua freschezza e complessità aromatica, il Frascati Superiore si sposa perfettamente con una vasta gamma di piatti. Si consiglia di gustarlo in compagnia di formaggi freschi e stagionati, dove la sua acidità ben bilanciata esalta i sapori. Inoltre, si rivela un compagno ideale per piatti vegetariani, dove la sua mineralità e freschezza si armonizzano con le verdure. Infine, il suo profilo aromatico si esalta in abbinamento a ricette di mare a base di pesce bianco, molluschi e crostacei, creando un’esperienza gustativa indimenticabile.

Prezzo

Il Frascati Superiore ’22 offre un’esperienza di gusto a un prezzo accessibile, non superiore ai 20 euro (attualmente si trova in commercio al costo di 12-15 euro).

L’azienda

L’azienda agricola di Gabriele Magno produttrice del Frascati Superiore si trova a Grottaferrata nel cuore dei Castelli Romani. Gabriele Magno riceve in eredità questa azienda dal padre Riccardo che intorno agli anni ’80 aveva deciso di bloccare la vinificazione e di vendere le uve nella zona. La svolta avviene nel 2014 quando Gabriele e Luigi Fragiotta fondano la società agricola e ricominciano ad imbottigliare vino. A disposizione hanno 5 ettari vitati con esposizione sud-est ma per la vinificazione ne utilizza solo uno e mezzo. I vitigni, da cui nasce il Frascati Superiore Docg, hanno un’età di circa 50 anni: sono di malvasia puntinata per il 75% e di trebbiano per il 25%.

In conclusione, con la sua complessità aromatica, freschezza e versatilità a tavola, questo vino si conferma una scelta eccellente e a buon prezzo per gli amanti del buon bere e della buona cucina.