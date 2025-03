Fonte: ANSA Problemi per le carte Mastercard

Diversi utenti del circuito di pagamenti Mastercard, uno dei più grandi al mondo, hanno riscontrato problemi nella mattinata del 9 marzo. I terminali, sia online che nei negozi fisici, hanno rifiutato il pagamento in diverse occasioni. La situazione è parzialmente rientrata in mattinata, ma anche nel primo pomeriggio sono continuate le segnalazioni di problemi.

Mastercard down in tutto il mondo

Attorno alle 8 del mattino ora italiana del 9 marzo 2025, diversi utenti che utilizzano le carte Mastercard hanno iniziato a segnalare alcuni problemi nei pagamenti. I terminali, sia online che nei negozi, hanno rifiutato più volte i pagamenti di clienti con piena disponibilità di fondi sui conti correnti a cui le carte erano collegate.

Segnalazioni di problemi sono arrivate da moltissimi Paesi del mondo, dal Giappone, dove era pieno pomeriggio quando gli utenti hanno cominciato a segnalare i primi problemi, all’Australia, fino in Europa. Alcune segnalazioni anche dagli Stati Uniti ma, essendo piena notte, i problemi sono stati limitati.

Mastercard opera in 210 Paesi del mondo. Si occupa principalmente di processare i pagamenti che avvengono attraverso le sue carte. Collabora con migliaia di banche, governi e aziende e ha una capitalizzazione di mercato vicina ai 500 miliardi di dollari.

Problemi anche in Italia

L’Italia è stata investita in pieno dai problemi di Mastercard. Secondo il sito Downdetector, che raccoglie segnalazioni di problemi al funzionamento di vari sistemi direttamente dagli utenti, il picco dei pagamenti respinti sarebbe stato tra le 10:00 e le 10:30 del mattino. Nei minuti successivi c’è stato un brusco calo delle segnalazioni, ma la situazione non sembra essersi ancora pienamente risolta.

L’effetto del problema al sistema di pagamento di Mastercard è stato parzialmente mitigato dal fatto che è avvenuto di domenica, quando il numero di pagamenti effettuati si riduce.

Superato il picco, ma continuano i problemi

In tutto il mondo sembra che il picco dei problemi sia stato superato. Nonostante ciò continuano le segnalazioni di malfunzionamento, anche se la situazione sembra essere in via di risoluzione. Alcuni utenti hanno segnalato problemi anche ad altri sistemi di pagamento, come Visa, principale concorrente di Mastercard, ma anche Google Pay e Apple Pay, i circuiti proprietari delle due grandi aziende tecnologiche.

Secondo quanto riportato dalla rete televisiva statunitense Fox, il vicepresidente senior di Mastercard Seth Eisen avrebbe fatto sapere che il problema sarebbe stato superato e risolto: “C’è stato un momento oggi in cui alcune transazioni Mastercard sono state rifiutate. La situazione è stata risolta e tutti i sistemi funzionano normalmente” ha commentato il dirigente.

Il caso di Intesa Sanpaolo

Una situazione simile a quella di Mastercard si era verificata poco più di una settimana fa per i clienti di Intesa Sanpaolo, una delle più grandi banche italiane. Per l’intera giornata l’applicazione della banca aveva smesso di funzionare e anche i prelievi risultavano bloccati.

Le problematiche avevano mandato in crisi non soltanto i sistemi della banca, ma anche il servizio clienti, che faticava a rispondere alle domande degli utenti. Nel corso della giornata però il problema era stato completamente risolto e le funzionalità dell’applicazione della banca erano tornate pienamente a disposizione.