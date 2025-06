Ecco i migliori circuiti di pagamento e le migliori 5 carte di credito e debito per viaggiare all’estero in sicurezza, evitando costi nascosti e problemi durante gli acquisti

iStock Quali sono i migliori ciruciti di pagamento all'estero e le carte più affidabili?

Giugno è quasi agli sgoccioli, il caldo è arrivato ed è per questo che in molti già stanno iniziando a pensare alle vacanze, magari all’estero. La domanda che sorge quindi spontanea è se le proprie carte funzionano bene in tali luoghi. Chi viaggia, infatti, deve sempre informarsi prima su quali sono i migliori circuiti nel paese in cui ci si recherà e quali carte di pagamento utilizzare. Ecco dunque, i migliori circuiti di pagamento all’estero e le 5 migliori carte di credito e debito.

Circuiti di pagamento all’estero, ecco cosa sono

I circuiti di pagamento sono dei sistemi grazie ai quali è possibile effettuare pagamenti con carte, ad esempio con quelle di debito e credito o anche con altri metodi elettronici.

Sono una sorta di ponte tra chi paga e chi riceve il denaro ed hanno il compito di assicurare che le transazioni avvengano in modo sicuro.

Tra i più noti e apprezzati circuiti di pagamento all’estero ci sono:

Visa;

Mastercard;

American Express.

Come funziona il circuito Visa

Tutti conosceranno il circuito di pagamento Visa in quanto è il più conosciuto e accettato al mondo. Non si tratta di una banca ma di una società che gestisce la rete tecnologica che permette i pagamenti tra chi effettua un acquisto e chi vende qualcosa. Visa, come detto, non è una banca ma un circuito di pagamento per cui non emette direttamente le carte. È più nel dettaglio, il sistema che si utilizza quando si strisciano queste ultime o si inseriscono in modalità online.

Ecco un esempio:

Giacomo è in vacanza e ha una carta Visa emessa dalla sua banca. Si reca in un negozio di abbigliamento e fa un acquisto. Il commesso passa quindi la sua carta sul Pos e quest’ultimo invia la richiesta a Visa che verifica con la banca di Giacomo se si può effettuare quell’acquisto. Se la decisione è favorevole, allora il pagamento viene approvato ed il negozio riceve il denaro mentre Giacomo si ritrova l’addebito sul conto.

Le principali caratteristiche del circuito Visa sono:

la sicurezza grazie al sistema “verified by Visa” che protegge gli acquisti online con un codice o una conferma via sms;

che è utilizzata in tutto il mondo sia nei negozi fisici che in quelli online.

Come funziona il circuito Mastercard

Così come Visa anche Mastercard è tra i circuiti di pagamento più diffusi al mondo. Così come l’altro, poi, non è una banca per cui non fornisce carte ma solo gli strumenti affinché si possa pagare con queste ultime.

Ecco un esempio:

Giacomo ha una carta Mastercard e paga in loco 200 euro per soggiornare in un hotel. Durante il pagamento gli viene chiesto di inserire il Pin e dopo tale operazione, Mastercard insieme alla banca di Giacomo verifica se ci sono abbastanza soldi sul conto. In caso positivo, la transazione viene approvata.

Tra le principali caratteristiche di Mastercard c’è la possibilità di ottenere dei servizi extra come degli sconti o assicurazioni di viaggio.

American Express, ecco come funziona

A differenza di Mastercard e Visa, American Express mette a disposizione le carte per cui per ottenere queste ultime si fa direttamente richiesta a tale circuito.

Funziona in questo modo: quando si utilizza la carta è la stessa società che ha fornito quest’ultima ad approvare o a rifiutare il pagamento.

Tale società, poi, decide inoltre quanto si può spendere e quali vantaggi si hanno.

I principali pregi di Amex sono:

che non si ha nessun limite di spesa fisso in quanto quest’ultimo si adatta al profilo del cliente;

i vantaggi esclusivi come dei punti premio o l’accesso a delle offerte;

la selettività in quanto non tutti possano avere una carta Amex, dipende infatti dal reddito e dall’affidabilità creditizia.

Che commissioni applicano i circuiti di pagamento all’estero?

Quando si effettuano delle operazioni all’estero nei paesi dell’area Sepa non si pagano commissioni in aggiunta.

Significa che se si ha una carta di credito o di debito aperta in una banca italiana, le commissioni saranno le medesime di quelle nei paesi Sepa. Se invece si effettuano delle operazioni nei paesi extra Sepa, allora si pagheranno delle commissioni aggiuntive.

Per American Express, ad esempio, le commissioni per prelievi a mezzo Atm sono del 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di 1,25 euro. Quelle di cambio per operazioni in valuta diversa dall’euro sono del 2,5% dell’importo dell’operazione.

Per Visa e Mastercard, invece, la maggiorazione legata al cambio di valuta si aggira intorno al 2% oltre ovviamente ai costi per i prelievi che oscillano tra i 2,5 e i 5 euro.

Quali sono le 5 migliori carte di credito per viaggiare all’estero?

Prima di partire per una vacanza all’estero, è importante considerare il tipo di viaggio, le proprie abitudini di spesa e l’area geografica nella quale ci si recherà. In questo modo per i pagamenti all’estero con la carta si potrà scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

Tra le migliori carte di credito per viaggiare all’estero ci sono:

carta Platinum American Express;

Mastercard Gold Ing;

Mediolanum Credit Card;

Fineco Credit Card;

Agospay.

Carta Plantinum American Express

La carta Platinum American Express costa 70 euro al mese per un totale di 840 euro all’anno e offre tutta una serie di benefici tra cui:

l’assicurazione viaggi globale;

l’ingresso gratuito e illimitato in oltre 1200 vip lounge aeroportuali del mondo;

sconti in estratto conto ogni anno su ristoranti selezionati in Italia e nel mondo;

benefici in viaggio e aeroporto;

sconti freno, lifestyle, shopping e la possibilità di accumulare punti.

Come spiegato, le commissioni per i prelievi di contante a mezzo Atm sono del 3,9% dell’importo prelevato con un minimo di Euro 1,25. Quelle di cambio per operazioni in valuta diversa dall’Euro sono del 2,5% dell’importo dell’operazione.

Mastercard Gold di Ing

Tra le migliori carte di credito per viaggiare all’estero c’è anche la Mastercard Gold di Ing. per averla, non si paga nessun canone mensile se si apre un conto corrente Arancio Più. Costa invece 2 euro al mese con il conto Arancio Light ma la si può azzerare con una spesa di 500 euro al mese o con PagoFlex attivo.

Per i prelievi è prevista una commissione del 4% con un minimo di 3 euro per operazione ed è applicata inoltre una maggiorazione sul tasso di cambio valuta del 2%.

Mediolanum Credit Card

La Mediolanum Credit Card ha un canone annuo di 48 euro ma il primo anno dall’emissione della carta è gratuito.

Il tasso di cambio e di commissione sulle operazioni in valuta diversa dall’euro è determinato nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i circuiti Visa e Mastercard. In ogni caso, come si evince dal foglio informativo, l’importo addebitato in euro nell’estratto conto è calcolato “applicando all’importo in valuta originaria il tasso di cambio come definito dai Circuiti maggiorato di una commissione applicata da Nexi Payments SpA pari al 2% dell’importo transato”.

Fineco Credit Card

Tra le migliori carte di credito per l’estero c’è anche per Facile.it la Fineco Card Credit il cui costo è di 19,95 euro all’anno.

Le principali caratteristiche di questa carta sono:

l’addebito delle spese che avviene il mese successivo;

la possibilità di pagare e prelevare il tutto il mondo;

la possibilità di gestire i limiti di spesa;

la possibilità di prenotare auto, hotel e addebitare le utenze.

Dal foglio informativo della carta si evince che le commissioni di anticipo di prelievo di contante su circuito Mastercard/Visa sono fisse di 2,90 euro.

Agospay

Per Facile.it, tra le migliori carte di credito c’è anche la Agospay che offre 100 euro di benvenuto se entro 30 giorni dall’attivazione della carta si fanno spese di almeno di 500 euro.

Le commissioni di prelievo contanti (anche da sportelli esteri) sono del 4% come si evince anche dal foglietto informativo.

Le 5 migliori carte di debito per viaggiare all’estero

Oltre alle carte di credito, per viaggiare all’estero, si possono utilizzare anche quelle di debito.

Tra le migliori in circolazione ci sono: