L'app di Intesa Sanpaolo non funziona e molti clienti segnalano prelievi non autorizzati anche fino a 1.000 euro. La banca non riesce a rispondere a tutte le segnalazioni

Fonte: ANSA Intesa Sanpaolo problemi pagamenti e prelievi.

Intesa Sanpaolo down e migliaia di clienti in tutta Italia stanno vivendo una giornata da incubo. Dal primo pomeriggio, l’app della banca ha smesso di funzionare, lasciando gli utenti senza la possibilità di fare pagamenti, bonifici o prelievi.

Ma non è solo questione di app che non funziona. Alcuni clienti si sono ritrovati con prelievi non autorizzati e transazioni addebitate due volte, senza che il denaro sia mai arrivato a destinazione. Al momento, Intesa Sanpaolo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui suoi canali social e l’assistenza clienti è praticamente irraggiungibile.

Cosa sta succedendo a Intesa Sanpaolo oggi?

Tutto è iniziato intorno alle 13:00 di venerdì 28 febbraio, quando l’app di Intesa Sanpaolo ha smesso di funzionare su moltissimi smartphone in tutta Italia. Le segnalazioni su Downdetector si sono moltiplicate nel giro di pochi minuti, facendo capire subito che non si trattava di un problema isolato. I malfunzionamenti si concentrano soprattutto nelle grandi città, dove ci sono più clienti, ma i disagi si stanno verificando ovunque.

Ma il problema non è solo l’impossibilità di accedere ai conti o di fare pagamenti. La situazione si è complicata quando alcuni clienti hanno scoperto prelievi non autorizzati o transazioni negate ma comunque addebitate. E non si tratta di piccole cifre: 1.000 euro scomparsi dal conto per un prelievo mai riuscito al bancomat: è quello che raccontano diversi utenti su X (ex Twitter).

Un utente denuncia:

Non funziona niente. Ho provato a fare un prelievo e mi sono trovato 1000 euro in meno. Ora non funziona niente, neanche il numero a pagamento.

Un altro racconta:

Io 4 operazioni da 30 euro, tutte negate ma addebitate. Spero che vengano stornate al più presto. Il servizio clienti sarà andato in tilt.

Il problema sembra essere piuttosto ampio, come fa notare questa utente su X:

Non è la prima volta e i clienti iniziano a lamentare problemi frequenti con l’app della banca.

Assistenza clienti in tilt

Chi ha cercato di contattare il servizio clienti di Intesa Sanpaolo si è trovato di fronte a una lunga (infinita e senza risposta) attesa. Le linee infatti sono sovraccariche.

In molti hanno provato a contattare anche le filiali fisiche, ma la risposta è stata sempre la stessa: non sappiamo quando verrà risolto.

Ho contattato anche la mia filiale e non hanno idea di quando verrà risolto. La filiale online dice sempre che, visto il traffico elevato, invita a richiamare più tardi.

Quando tornerà a funzionare?

È arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Intesa Sanpaolo. La banca ha prima comunicato con un cliente su X:

Poi, in un comunicato ufficiale ha spiegato che fase più acuta del down è stata superata e i problemi per le transazioni verranno sistemate nei prossimi giorni.

Le parole della banca: