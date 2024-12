La app di Intesa Sanpaolo per l'home banking sta avendo problemi e molti utenti non riescono ad accedere al proprio profilo

Fonte: ANSA Intesa Sanpaolo

Problemi per l’app di Intesa Sanpaolo, che è segnalata down fin dalle prime ore del mattino del 2 dicembre. I clienti del gruppo bancario più grande d’Italia non riescono ad accedere ai propri profili di home banking, né da browser internet né da applicazione.

Il sito Downdetector ha rilevato un picco di segnalazioni poco prima delle nove del mattino. Da allora il numero di utenti che hanno riportato problemi è calato, ma i problemi non sembrano ancora essere stati risolti. Ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte della banca.

I problemi all’app di Intesa Sanpaolo

L’applicazione di accesso all’home banking di Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana, sta avendo alcuni problemi da questa mattina. Le prime segnalazioni di difficoltà di accesso al portale, apparse sul sito specializzato Downdetector, sono in realtà della nottata, ma il grosso dei reclami sono arrivati a partire dalle 7:00 del 2 dicembre.

Attorno alle 8:00 il primo picco, con oltre 7.500 segnalazioni di accessi non riusciti poco prima delle 9:00. Da allora i problemi sembrano essere parzialmente rientrati, ma alle 10:00 ancora 3mila persone segnalavano sul portale che l’home banking di Intesa Sanpaolo era irraggiungibile.

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, con particolare intensità dalle grandi città e dalle aree densamente popolate, come la pianura lombarda tra Milano e Brescia o quella tra Venezia e Verona. I centri abitati più colpiti però sono:

Torino

Milano

Venezia

Bologna

Perugia

Roma

Napoli

I problemi non si limiterebbero però alle difficoltà di accesso. Anche coloro che sono riusciti ad accedere al proprio conto corrente tramite app, non riesce ad eseguire nessuna operazione. Stipendi e pensioni inoltre, che vengono accreditati a inizio mese, non sono ancora arrivati sui conti dei clienti della banca. I disservizi si sono estesi anche alla controllata del gruppo Isybank, che si concentra proprio sul mercato esclusivamente online.

Notizia in aggiornamento