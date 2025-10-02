Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 2 Ottobre 2025 16:25

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 30 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 82 (96) 88 (67) 74 (65) 31 (63) 20 (61)
Cagliari: 85 (102) 8 (82) 48 (76) 74 (52) 49 (50)
Firenze: 42 (92) 76 (79) 89 (54) 69 (53) 67 (51)
Genova: 56 (69) 49 (61) 54 (57) 73 (48) 68 (44)
Milano: 25 (95) 47 (62) 56 (61) 51 (58) 71 (57)
Napoli: 25 (66) 8 (57) 33 (56) 42 (53) 66 (52)
Palermo: 59 (86) 45 (62) 4 (58) 85 (54) 35 (52)
Roma: 63 (78) 16 (65) 53 (51) 86 (50) 23 (45)
Torino: 7 (76) 4 (72) 46 (64) 66 (56) 36 (53)
Venezia: 5 (92) 58 (71) 16 (69) 43 (57) 49 (56)
Nazionale: 82 (105) 59 (81) 35 (75) 58 (70) 26 (60)

