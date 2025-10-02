Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 2 ottobre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 30 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (96)
|88 (67)
|74 (65)
|31 (63)
|20 (61)
|Cagliari:
|85 (102)
|8 (82)
|48 (76)
|74 (52)
|49 (50)
|Firenze:
|42 (92)
|76 (79)
|89 (54)
|69 (53)
|67 (51)
|Genova:
|56 (69)
|49 (61)
|54 (57)
|73 (48)
|68 (44)
|Milano:
|25 (95)
|47 (62)
|56 (61)
|51 (58)
|71 (57)
|Napoli:
|25 (66)
|8 (57)
|33 (56)
|42 (53)
|66 (52)
|Palermo:
|59 (86)
|45 (62)
|4 (58)
|85 (54)
|35 (52)
|Roma:
|63 (78)
|16 (65)
|53 (51)
|86 (50)
|23 (45)
|Torino:
|7 (76)
|4 (72)
|46 (64)
|66 (56)
|36 (53)
|Venezia:
|5 (92)
|58 (71)
|16 (69)
|43 (57)
|49 (56)
|Nazionale:
|82 (105)
|59 (81)
|35 (75)
|58 (70)
|26 (60)