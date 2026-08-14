Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (147)
|21 (72)
|12 (69)
|20 (57)
|41 (55)
|Cagliari:
|54 (67)
|90 (58)
|34 (56)
|28 (54)
|20 (53)
|Firenze:
|66 (77)
|16 (77)
|24 (74)
|11 (71)
|38 (64)
|Genova:
|21 (59)
|39 (57)
|67 (55)
|54 (55)
|31 (48)
|Milano:
|65 (92)
|39 (85)
|6 (74)
|9 (57)
|90 (53)
|Napoli:
|67 (78)
|79 (73)
|4 (68)
|20 (66)
|42 (53)
|Palermo:
|53 (84)
|83 (80)
|13 (74)
|25 (58)
|68 (57)
|Roma:
|25 (63)
|13 (63)
|70 (52)
|40 (52)
|57 (48)
|Torino:
|37 (83)
|25 (68)
|90 (56)
|39 (55)
|36 (53)
|Venezia:
|31 (105)
|57 (70)
|81 (54)
|20 (52)
|68 (45)
|Nazionale:
|78 (79)
|81 (51)
|85 (49)
|54 (48)
|83 (42)