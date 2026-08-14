Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri e combinazione vincente

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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari<\/strong> del lotto:

Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.
Bari: 67 (147) 21 (72) 12 (69) 20 (57) 41 (55)
Cagliari: 54 (67) 90 (58) 34 (56) 28 (54) 20 (53)
Firenze: 66 (77) 16 (77) 24 (74) 11 (71) 38 (64)
Genova: 21 (59) 39 (57) 67 (55) 54 (55) 31 (48)
Milano: 65 (92) 39 (85) 6 (74) 9 (57) 90 (53)
Napoli: 67 (78) 79 (73) 4 (68) 20 (66) 42 (53)
Palermo: 53 (84) 83 (80) 13 (74) 25 (58) 68 (57)
Roma: 25 (63) 13 (63) 70 (52) 40 (52) 57 (48)
Torino: 37 (83) 25 (68) 90 (56) 39 (55) 36 (53)
Venezia: 31 (105) 57 (70) 81 (54) 20 (52) 68 (45)
Nazionale: 78 (79) 81 (51) 85 (49) 54 (48) 83 (42)

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 14 agosto 2026: numeri e combinazione vincente
Quando è l'estrazione del Lotto? Quali sono i numeri vincenti? Come si gioca al Superenalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 13 agosto 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (147) 21 (72) 12 (69) 20 (57) 41 (55)
Cagliari: 54 (67) 90 (58) 34 (56) 28 (54) 20 (53)
Firenze: 66 (77) 16 (77) 24 (74) 11 (71) 38 (64)
Genova: 21 (59) 39 (57) 67 (55) 54 (55) 31 (48)
Milano: 65 (92) 39 (85) 6 (74) 9 (57) 90 (53)
Napoli: 67 (78) 79 (73) 4 (68) 20 (66) 42 (53)
Palermo: 53 (84) 83 (80) 13 (74) 25 (58) 68 (57)
Roma: 25 (63) 13 (63) 70 (52) 40 (52) 57 (48)
Torino: 37 (83) 25 (68) 90 (56) 39 (55) 36 (53)
Venezia: 31 (105) 57 (70) 81 (54) 20 (52) 68 (45)
Nazionale: 78 (79) 81 (51) 85 (49) 54 (48) 83 (42)

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