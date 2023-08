Mattone in stallo: la mappa dei prezzi al metro quadro

I costi delle case al metro quadro in Italia si discostano dall’andamento generalizzato dei prezzi che vede rialzi in un po’ in tutti i settori.

Mercato immobiliare in Italia: andamento in stallo

Certamente il costo delle case in Italia è cresciuto su base annua, registrando nel 2023 rincari medi del 3,1% rispetto al 2022, attestandosi a 2.126 euro al metro quadro. Ma nel mese di luglio appena trascorso il prezzo del mattone ha smesso di correre e non ha subìto variazioni su base mensile.

È Immobiliare.it Insights a scattare la fotografia di offerta, domanda e prezzi relativamente all’attuale stato del mercato immobiliare. La situazione di stallo, viene spiegato, potrebbe essere imputabile agli scossoni internazionali la cui onda lunga si è estesa al mercato dei mutui.

La raffica di rialzi dei tassi di interesse stabiliti dalla Banca centrale europea (9 in tutto) ha avuto come effetto quello di far lievitare il costo del denaro. L’obiettivo della Bce è quello di porre un freno all’inflazione galoppante. Di contro, però, l’innalzamento dei tassi ha avuto l’effetto di rendere più costose le rate dei prestiti e dei mutui, in particolare di quelli a tasso variabile. Una stangata non solo per le famiglie, ma anche per le Pmi che hanno visto in parte stringere i rubinetti del credito.

Complice sicuramente anche la stagionalità, la domanda di immobili in vendita a luglio 2023 è scesa a livello nazionale del -3,4% in un mese. Sono soprattutto i grossi centri a sperimentare il calo: -5,3% contro un -1,2% delle città con meno di 250.000 abitanti.

Dove il mercato immobiliare è in calo

Per quanto riguarda le aree geografiche, sono Nord-Ovest e Centro a veder scendere maggiormente la domanda di luglio: rispettivamente -5% e -4,4%.

A Milano la discesa della domanda a luglio 2023 ha raggiunto il -7%, mentre a Roma si è assestata sul -5,9%.

Si attende settembre con il pieno rientro post ferie per vedere come si comporterà il mercato. Sulle oscillazione del mattone pesano naturalmente anche le congiunture internazionali. In generale, dopo l’euforia post Covid-19, il settore immobiliare ha fatto segnare un rallentamento.

Le rate dei mutui più basse, intanto, vengono registrate nelle Regioni del Nord.

Prezzi delle case in Italia: dove costa di più al metro quadro

Immobiliare.it Insights elenca poi le 40 città in cui è più alto il prezzo delle case al metro quadro.

Sul podio troviamo Milano (5.270 euro/mq), Bolzano (4.738 euro/mq) e Firenze (4.117 eur0/mq). Si tratta di una conferma rispetto alla rilevazione di giugno. La Capitale si piazza solo al quinto posto. Con costi sopra i 3.000 euro al metro quadro troviamo Bologna, Roma e Venezia.

Riportiamo di seguito un estratto della classifica:

Milano 5.270 euro Bolzano 4.738 euro Firenze 4.117 euro Bologna 3.384 euro Roma 3.336 euro Venezia 3.021 euro Siena 2.981 euro Trento 2.975 euro Rimini 2.763 euro Napoli 2.760 euro Como 2.687 euro Monza 2.642 euro Salerno 2.629 euro Pisa 2.550 euro Massa 2.544 euro Verona 2.468 euro Treviso 2.402 euro Cagliari 2.401 euro Bergamo 2.363 euro Lucca 2.353 euro