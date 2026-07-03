Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 luglio 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione di Superenalotto? Che cos'è il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 02 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (123) 66 (111) 10 (102) 48 (83) 82 (59)
Cagliari: 19 (54) 38 (49) 62 (47) 54 (43) 46 (39)
Firenze: 17 (67) 53 (59) 9 (55) 66 (53) 16 (53)
Genova: 4 (77) 45 (73) 63 (64) 50 (55) 78 (45)
Milano: 65 (68) 39 (61) 31 (60) 76 (57) 6 (50)
Napoli: 40 (135) 1 (114) 84 (72) 45 (62) 70 (58)
Palermo: 61 (63) 47 (61) 53 (60) 22 (59) 83 (56)
Roma: 77 (78) 51 (66) 66 (54) 45 (54) 73 (43)
Torino: 49 (112) 37 (59) 18 (47) 50 (44) 25 (44)
Venezia: 31 (81) 39 (80) 25 (70) 4 (70) 47 (69)
Nazionale: 49 (80) 52 (58) 78 (55) 40 (53) 19 (52)

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