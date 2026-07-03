Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 3 luglio 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è l'estrazione di Superenalotto? Che cos'è il 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 02 luglio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (123)
|66 (111)
|10 (102)
|48 (83)
|82 (59)
|Cagliari:
|19 (54)
|38 (49)
|62 (47)
|54 (43)
|46 (39)
|Firenze:
|17 (67)
|53 (59)
|9 (55)
|66 (53)
|16 (53)
|Genova:
|4 (77)
|45 (73)
|63 (64)
|50 (55)
|78 (45)
|Milano:
|65 (68)
|39 (61)
|31 (60)
|76 (57)
|6 (50)
|Napoli:
|40 (135)
|1 (114)
|84 (72)
|45 (62)
|70 (58)
|Palermo:
|61 (63)
|47 (61)
|53 (60)
|22 (59)
|83 (56)
|Roma:
|77 (78)
|51 (66)
|66 (54)
|45 (54)
|73 (43)
|Torino:
|49 (112)
|37 (59)
|18 (47)
|50 (44)
|25 (44)
|Venezia:
|31 (81)
|39 (80)
|25 (70)
|4 (70)
|47 (69)
|Nazionale:
|49 (80)
|52 (58)
|78 (55)
|40 (53)
|19 (52)