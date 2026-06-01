iStock Elena Belova Case fino a 200mila euro: cosa si compra città per città in Italia.

Quale casa si può comprare in Italia con un budget di 200mila euro? Il mercato immobiliare restituisce scenari molto diversi da città a città, ed anche da zona a zona dello stesso comune.

Uno spunto interessante arriva dall’analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa per Adnkronos/Labitalia. Lo studio considera la tipologia medio usata e medio nuova. Il confronto tra grandi città, centri universitari e località turistiche evidenzia differenze importanti, guidate soprattutto dal livello dei prezzi al metro quadro e dalla pressione della domanda. La spinta maggiore sui prezzi arriva dalle aree centrali e dalle zone turistiche.

Mercato immobiliare nel Nord Italia

A Sestriere 200mila euro offrono la possibilità di acquistare un immobile usato di 77 mq. A Valtournenche-Cervinia si cala a 38 mq.

In Veneto, a Jesolo con un budget da 200mila euro si possono comprare 65 mq di usato, 4 mq in meno a Caorle. A Verona si comprano sui 112 mq per le soluzioni usate e 81 mq per le nuove costruzioni. Se si puntasse alle zone centrali si otterrebbero metrature più piccole: 81 mq in buono stato.

A Torino il mercato immobiliare a chi ha da spendere 200mila euro consente di acquistare 111 mq da ristrutturare e 79 mq ristrutturati. Nella zona centrale della città con 200mila euro si possono acquistare 83 mq: rispetto a un anno fa si tratta di una media di 3 mq in meno.

In Liguria, a Chiavari, la metratura cala leggermente: 81 mq. Genova ha prezzi relativamente bassi rispetto alla media delle grandi città. A Genova con un budget di 200mila euro si sfiorano anche i 160 mq usati, mentre per il mercato del nuovo si può puntare a 110 mq. In centro città si può trovare una casa usata a 190 mq.

Sul Lago di Garda, nella costosa località di Torri del Benaco, si possono acquistare 56 mq usati o 36 mq di nuova costruzione. A Desenzano si può ottenere spazio in più: 82 mq usati. Ad Arco si ottengono 93 mq.

Sul Lago di Iseo, si compra un trilocale usato di circa 100 mq.

A Milano, dove i prezzi sono recentemente aumentati, con 200mila euro si possono acquistare in media 43 mq usati. Se invece si punta al nuovo, si possono comprare 37 mq. In zona Bicocca dove con un prezzo del medio usato intorno a 3.600 euro al mq, si può puntare a 56 mq.

I prezzi delle case in Centro-Nord e Centro

Così va in Emilia-Romagna: a Bologna si possono acquistare 73 mq di tipologia usata e 54 mq di nuova costruzione. Nelle zone universitarie, intorno all’ospedale S. Orsola, l’usato si aggira attorno a 65 mq; a Riccione ci si aggiudica 75 mq di abitazione usata e di 49 mq di nuova costruzione.

A Firenze con 200mila euro si acquistano 63 mq di soluzione usata e 48 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura cala di 5 mq. Nella zona universitaria Novoli si può puntare a 75 mq.

A Roma con 200mila euro si comprano 60 mq di tipologia usata e per la nuova costruzione ci si ferma a 52 mq. In centro con 200mila euro si compra al massimo un monolocale.

Il costo degli immobili nel Sud e nelle Isole

A Napoli con 200mila euro si acquistano 81 mq in una casa non nuova e 69 mq in una casa nuova. In centro città si sale a poco meno di 90 mq. Positano, in Costiera amalfitana, si ottengono 32 mq di abitazione usata.

A Bari 200mila euro garantiscono un immobile da 106 mq nell’usato. Nel nuovo, si può puntare a 68 mq. Nelle zone centrali si comprano 77 mq. Solo pochi anni fa si poteva ambire anche a 90 mq.

In Sardegna, a Olbia si ottengono le chiavi di un 88 mq di una soluzione medio usata.

A Palermo si comprano 167 mq di abitazioni usate e 135 mq di nuova costruzione. Chi punta al centro può ambire a 142 mq.