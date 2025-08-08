Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 8 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 7 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|90 (77)
|82 (65)
|73 (56)
|23 (52)
|13 (51)
|Cagliari:
|42 (74)
|85 (71)
|68 (70)
|86 (53)
|8 (51)
|Firenze:
|26 (144)
|49 (125)
|34 (75)
|42 (61)
|74 (61)
|Genova:
|15 (87)
|2 (87)
|83 (55)
|11 (50)
|27 (45)
|Milano:
|74 (117)
|14 (73)
|25 (64)
|24 (62)
|76 (58)
|Napoli:
|54 (46)
|49 (45)
|44 (44)
|70 (43)
|13 (43)
|Palermo:
|83 (62)
|59 (55)
|55 (51)
|57 (45)
|14 (42)
|Roma:
|87 (79)
|73 (62)
|21 (58)
|31 (51)
|90 (48)
|Torino:
|7 (45)
|37 (45)
|4 (41)
|64 (41)
|55 (40)
|Venezia:
|89 (90)
|5 (61)
|54 (53)
|47 (51)
|15 (44)
|Nazionale:
|21 (83)
|82 (74)
|69 (61)
|50 (58)
|75 (50)