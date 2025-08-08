Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 8 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 8 Agosto 2025 16:00

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 7 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 90 (77) 82 (65) 73 (56) 23 (52) 13 (51)
Cagliari: 42 (74) 85 (71) 68 (70) 86 (53) 8 (51)
Firenze: 26 (144) 49 (125) 34 (75) 42 (61) 74 (61)
Genova: 15 (87) 2 (87) 83 (55) 11 (50) 27 (45)
Milano: 74 (117) 14 (73) 25 (64) 24 (62) 76 (58)
Napoli: 54 (46) 49 (45) 44 (44) 70 (43) 13 (43)
Palermo: 83 (62) 59 (55) 55 (51) 57 (45) 14 (42)
Roma: 87 (79) 73 (62) 21 (58) 31 (51) 90 (48)
Torino: 7 (45) 37 (45) 4 (41) 64 (41) 55 (40)
Venezia: 89 (90) 5 (61) 54 (53) 47 (51) 15 (44)
Nazionale: 21 (83) 82 (74) 69 (61) 50 (58) 75 (50)

