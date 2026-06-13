Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è successo nell'estrazione precedente?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 12 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (112)
|66 (100)
|10 (91)
|3 (81)
|55 (72)
|Cagliari:
|41 (117)
|12 (75)
|79 (62)
|18 (44)
|19 (43)
|Firenze:
|17 (56)
|59 (48)
|53 (48)
|21 (47)
|29 (44)
|Genova:
|3 (73)
|53 (70)
|4 (66)
|74 (63)
|45 (62)
|Milano:
|77 (96)
|63 (61)
|26 (59)
|65 (57)
|39 (50)
|Napoli:
|40 (124)
|1 (103)
|84 (61)
|49 (58)
|45 (51)
|Palermo:
|12 (71)
|61 (52)
|47 (50)
|53 (49)
|86 (48)
|Roma:
|77 (67)
|88 (66)
|75 (59)
|29 (57)
|51 (55)
|Torino:
|49 (101)
|88 (97)
|59 (70)
|28 (63)
|20 (62)
|Venezia:
|31 (70)
|39 (69)
|82 (66)
|25 (59)
|4 (59)
|Nazionale:
|58 (72)
|49 (69)
|47 (48)
|52 (47)
|78 (44)