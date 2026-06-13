Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 giugno 2026: numeri e combinazione vincente

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 13 giugno 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è successo nell'estrazione precedente?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 12 giugno 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (112) 66 (100) 10 (91) 3 (81) 55 (72)
Cagliari: 41 (117) 12 (75) 79 (62) 18 (44) 19 (43)
Firenze: 17 (56) 59 (48) 53 (48) 21 (47) 29 (44)
Genova: 3 (73) 53 (70) 4 (66) 74 (63) 45 (62)
Milano: 77 (96) 63 (61) 26 (59) 65 (57) 39 (50)
Napoli: 40 (124) 1 (103) 84 (61) 49 (58) 45 (51)
Palermo: 12 (71) 61 (52) 47 (50) 53 (49) 86 (48)
Roma: 77 (67) 88 (66) 75 (59) 29 (57) 51 (55)
Torino: 49 (101) 88 (97) 59 (70) 28 (63) 20 (62)
Venezia: 31 (70) 39 (69) 82 (66) 25 (59) 4 (59)
Nazionale: 58 (72) 49 (69) 47 (48) 52 (47) 78 (44)

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