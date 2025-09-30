Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 30 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (95)
|72 (69)
|88 (66)
|74 (64)
|31 (62)
|Cagliari:
|42 (104)
|85 (101)
|8 (81)
|48 (75)
|65 (73)
|Firenze:
|42 (91)
|76 (78)
|89 (53)
|69 (52)
|67 (50)
|Genova:
|56 (68)
|49 (60)
|54 (56)
|73 (47)
|68 (43)
|Milano:
|25 (94)
|47 (61)
|56 (60)
|51 (57)
|71 (56)
|Napoli:
|25 (65)
|8 (56)
|33 (55)
|42 (52)
|66 (51)
|Palermo:
|59 (85)
|14 (72)
|45 (61)
|4 (57)
|85 (53)
|Roma:
|63 (77)
|16 (64)
|53 (50)
|86 (49)
|18 (44)
|Torino:
|7 (75)
|4 (71)
|46 (63)
|66 (55)
|36 (52)
|Venezia:
|5 (91)
|58 (70)
|16 (68)
|43 (56)
|49 (55)
|Nazionale:
|82 (104)
|59 (80)
|35 (74)
|58 (69)
|26 (59)