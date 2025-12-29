Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 29 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (112)
|46 (106)
|56 (71)
|5 (64)
|13 (63)
|Cagliari:
|19 (94)
|55 (86)
|10 (69)
|23 (67)
|75 (59)
|Firenze:
|42 (143)
|65 (79)
|37 (67)
|16 (66)
|26 (65)
|Genova:
|52 (85)
|34 (73)
|69 (67)
|72 (58)
|31 (52)
|Milano:
|73 (75)
|50 (72)
|44 (66)
|58 (63)
|55 (61)
|Napoli:
|3 (60)
|32 (59)
|31 (53)
|41 (50)
|70 (46)
|Palermo:
|36 (67)
|52 (62)
|21 (57)
|57 (56)
|63 (54)
|Roma:
|6 (80)
|26 (68)
|36 (57)
|31 (52)
|81 (52)
|Torino:
|89 (94)
|57 (86)
|18 (82)
|82 (80)
|81 (67)
|Venezia:
|71 (101)
|83 (64)
|35 (59)
|24 (58)
|54 (54)
|Nazionale:
|59 (132)
|6 (86)
|37 (75)
|29 (67)
|27 (66)