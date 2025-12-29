Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi lunedì 29 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 27 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (112) 46 (106) 56 (71) 5 (64) 13 (63)
Cagliari: 19 (94) 55 (86) 10 (69) 23 (67) 75 (59)
Firenze: 42 (143) 65 (79) 37 (67) 16 (66) 26 (65)
Genova: 52 (85) 34 (73) 69 (67) 72 (58) 31 (52)
Milano: 73 (75) 50 (72) 44 (66) 58 (63) 55 (61)
Napoli: 3 (60) 32 (59) 31 (53) 41 (50) 70 (46)
Palermo: 36 (67) 52 (62) 21 (57) 57 (56) 63 (54)
Roma: 6 (80) 26 (68) 36 (57) 31 (52) 81 (52)
Torino: 89 (94) 57 (86) 18 (82) 82 (80) 81 (67)
Venezia: 71 (101) 83 (64) 35 (59) 24 (58) 54 (54)
Nazionale: 59 (132) 6 (86) 37 (75) 29 (67) 27 (66)

