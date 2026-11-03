Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 3 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Come funziona il 10eLotto serale?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 31 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (83)
|48 (63)
|32 (62)
|25 (56)
|77 (51)
|Cagliari:
|11 (90)
|61 (68)
|35 (65)
|84 (57)
|65 (50)
|Firenze:
|46 (66)
|33 (66)
|88 (50)
|59 (50)
|31 (44)
|Genova:
|21 (105)
|36 (66)
|4 (65)
|15 (59)
|48 (54)
|Milano:
|26 (66)
|77 (59)
|73 (57)
|27 (56)
|81 (53)
|Napoli:
|24 (75)
|51 (67)
|48 (61)
|62 (60)
|54 (58)
|Palermo:
|67 (72)
|23 (41)
|81 (40)
|79 (40)
|1 (40)
|Roma:
|13 (109)
|24 (75)
|14 (70)
|42 (59)
|2 (59)
|Torino:
|25 (114)
|19 (71)
|14 (60)
|4 (50)
|63 (43)
|Venezia:
|55 (71)
|73 (64)
|10 (62)
|77 (50)
|89 (48)
|Nazionale:
|29 (78)
|4 (62)
|35 (61)
|86 (58)
|56 (55)