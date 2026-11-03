Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 3 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 3 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 3 novembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Qual è la combinazione del SuperEnalotto? Come funziona il 10eLotto serale?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 31 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (83) 48 (63) 32 (62) 25 (56) 77 (51)
Cagliari: 11 (90) 61 (68) 35 (65) 84 (57) 65 (50)
Firenze: 46 (66) 33 (66) 88 (50) 59 (50) 31 (44)
Genova: 21 (105) 36 (66) 4 (65) 15 (59) 48 (54)
Milano: 26 (66) 77 (59) 73 (57) 27 (56) 81 (53)
Napoli: 24 (75) 51 (67) 48 (61) 62 (60) 54 (58)
Palermo: 67 (72) 23 (41) 81 (40) 79 (40) 1 (40)
Roma: 13 (109) 24 (75) 14 (70) 42 (59) 2 (59)
Torino: 25 (114) 19 (71) 14 (60) 4 (50) 63 (43)
Venezia: 55 (71) 73 (64) 10 (62) 77 (50) 89 (48)
Nazionale: 29 (78) 4 (62) 35 (61) 86 (58) 56 (55)

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