Dal 5 all'11 ottobre diversi stop nei trasporti e nei servizi: si fermano Atm a Milano e Gest a Firenze, con possibili disagi per i pendolari

123RF

Nella settimana tra il 5 e l’11 ottobre ci saranno diversi scioperi, tra cui anche due particolarmente importanti nel trasporto pubblico locale. Si fermeranno infatti Atm, l’azienda dei trasporti milanese, e Gest, che opera i tram di Firenze.

Insieme ad Atm si fermeranno anche i dipendenti di Net, società che opera bus in provincia di Milano e di Monza e Brianza. Oltre a queste mobilitazioni da segnalare diverse agitazioni nel settore dell’igiene ambientale e delle telecomunicazioni.

Gli scioperi di mercoledì 7 ottobre

I primi scioperi della settimana dal 5 all’11 ottobre arriveranno mercoledì 7, quando si fermeranno i dipendenti della Ericsson di Genova, nel settore delle telecomunicazioni. La mobilitazione è organizzata da Fistel Cisl e da Sic Cgil, contro i 131 licenziamenti annunciati dalla multinazionale svedese nel polo della città ligure. Lunedì ci sarà però un incontro al Mimit per aprire una trattativa sulle uscite.

Sempre il 7 ci saranno tre scioperi nel settore dell’igiene ambientale. Si fermeranno i dipendenti:

della Ecoce Ecology in Progress di San Marcellino

della DM Technology di Quarto;

della Ecoce Srl di Ottaviano.

Infine, il 7 ottobre si fermeranno per tre ore, dalle 9 alle 12, i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate di Vicenza.

8 ottobre, mobilitazioni nella Pa e nella sanità

Ci saranno scioperi anche l’8 ottobre e colpiranno settori pubblici. Si fermeranno dalle 6 alle 22 i dipendenti di FS Security, la società che si occupa della sicurezza sui treni e nelle stazioni ferroviarie, in Sicilia.

Seguirà una mobilitazione per tutta la giornata dei dipendenti dell’Unione Rubicone e Mare, un’unione di Comuni in provincia di Forlì-Cesena. Infine, inizierà l’8 ottobre e proseguirà anche per tutta la giornata del 9 lo sciopero dei dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari, che potrebbe causare ritardi e disagi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Lo sciopero di Atm e di Net il 9 ottobre

La giornata più critica per gli scioperi durante questa settimana sarà però quella del 9 ottobre, quando si fermeranno i dipendenti di Atm e di Net a Milano e nelle province di Monza e Brianza e Bergamo.

Lo sciopero è organizzato da Confial Trasporti e da Cobas. Anche se non si tratta dei sindacati più rappresentativi del settore, l’ultima volta che queste sigle hanno scioperato le linee M1, M2 e M3 della metropolitana di Milano hanno dovuto chiudere la sera per mancanza di personale.

Gli scioperi dureranno per tutta la giornata, ma ci saranno fasce di garanzia variabili a seconda della società coinvolta:

Atm a Milano garantirà le corse da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18;

Net Trezzo garantirà le corse da inizio servizio fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18;

Net Monza garantirà le corse da inizio servizio fino alle 9 e dalle 11 alle 14;

La funicolare Como-Brunate garantirà le corse da inizio servizio fino alle 8:30 e dalle 16:30 alle 19:30

Gli altri scioperi del 9 ottobre

Il 9 ottobre ci sarà anche un altro sciopero dei trasporti, più contenuto, quello dei dipendenti della Paolo Scoppio Autolinee, che si occupa del trasporto scolastico, per tutta la giornata.

Infine ci saranno tre scioperi nel settore dell’igiene ambientale e delle pulizie, dei dipendenti:

della DM Technology di Vitulazio;

della Economa di Sparanise;

della Iss Italia di Caserta.

Il 10 ottobre si ferma Gest a Firenze

L’ultimo giorno di scioperi sarà il 10 ottobre, quando si fermeranno i dipendenti di Gest, l’azienda che opera le linee di tram di Firenze. La mobilitazione durerà tutta la giornata, con fasce di garanzia:

dalle 6:30 alle 9:30 la mattina;

dalle 17 alle 20 la sera.

Infine, ci sarà anche un ultimo sciopero nel settore dell’igiene ambientale, sempre dei dipendenti di DM Technology, ma questa volta a Marigliano.