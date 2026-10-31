Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 31 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di sabato 31 ottobre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 31 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del SuperEnalotto? A che ora chiude il gioco del Lotto? Cosa significa fare 5+ al SuperEnalotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 30 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (82) 48 (62) 32 (61) 25 (55) 77 (50)
Cagliari: 11 (89) 61 (67) 35 (64) 9 (58) 84 (56)
Firenze: 46 (65) 33 (65) 88 (49) 59 (49) 31 (43)
Genova: 21 (104) 36 (65) 4 (64) 15 (58) 48 (53)
Milano: 26 (65) 77 (58) 73 (56) 27 (55) 81 (52)
Napoli: 17 (82) 24 (74) 51 (66) 48 (60) 62 (59)
Palermo: 67 (71) 41 (70) 54 (62) 23 (40) 81 (39)
Roma: 13 (108) 24 (74) 14 (69) 42 (58) 2 (58)
Torino: 25 (113) 44 (81) 19 (70) 14 (59) 4 (49)
Venezia: 55 (70) 73 (63) 10 (61) 77 (49) 89 (47)
Nazionale: 29 (77) 4 (61) 35 (60) 86 (57) 56 (54)

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