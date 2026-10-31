Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 31 ottobre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del SuperEnalotto? A che ora chiude il gioco del Lotto? Cosa significa fare 5+ al SuperEnalotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di venerdì 30 ottobre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (82)
|48 (62)
|32 (61)
|25 (55)
|77 (50)
|Cagliari:
|11 (89)
|61 (67)
|35 (64)
|9 (58)
|84 (56)
|Firenze:
|46 (65)
|33 (65)
|88 (49)
|59 (49)
|31 (43)
|Genova:
|21 (104)
|36 (65)
|4 (64)
|15 (58)
|48 (53)
|Milano:
|26 (65)
|77 (58)
|73 (56)
|27 (55)
|81 (52)
|Napoli:
|17 (82)
|24 (74)
|51 (66)
|48 (60)
|62 (59)
|Palermo:
|67 (71)
|41 (70)
|54 (62)
|23 (40)
|81 (39)
|Roma:
|13 (108)
|24 (74)
|14 (69)
|42 (58)
|2 (58)
|Torino:
|25 (113)
|44 (81)
|19 (70)
|14 (59)
|4 (49)
|Venezia:
|55 (70)
|73 (63)
|10 (61)
|77 (49)
|89 (47)
|Nazionale:
|29 (77)
|4 (61)
|35 (60)
|86 (57)
|56 (54)