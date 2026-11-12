Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 12 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 12 novembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 12 novembre 2026: numeri e combinazione vincente
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Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 10 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 85 (88) 48 (68) 32 (67) 25 (61) 49 (56)
Cagliari: 11 (95) 35 (70) 84 (62) 65 (55) 16 (55)
Firenze: 46 (71) 88 (55) 59 (55) 31 (49) 35 (48)
Genova: 21 (110) 36 (71) 4 (70) 15 (64) 71 (57)
Milano: 77 (64) 73 (62) 27 (61) 42 (56) 75 (53)
Napoli: 51 (72) 48 (66) 62 (65) 54 (63) 52 (58)
Palermo: 67 (77) 23 (46) 81 (45) 79 (45) 1 (45)
Roma: 14 (75) 42 (64) 55 (51) 68 (49) 15 (46)
Torino: 25 (119) 19 (76) 14 (65) 63 (48) 22 (48)
Venezia: 55 (76) 73 (69) 10 (67) 8 (53) 83 (49)
Nazionale: 29 (83) 4 (67) 35 (66) 86 (63) 20 (57)

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