Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 12 novembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri del Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Quali sono i risultati del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 10 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (88)
|48 (68)
|32 (67)
|25 (61)
|49 (56)
|Cagliari:
|11 (95)
|35 (70)
|84 (62)
|65 (55)
|16 (55)
|Firenze:
|46 (71)
|88 (55)
|59 (55)
|31 (49)
|35 (48)
|Genova:
|21 (110)
|36 (71)
|4 (70)
|15 (64)
|71 (57)
|Milano:
|77 (64)
|73 (62)
|27 (61)
|42 (56)
|75 (53)
|Napoli:
|51 (72)
|48 (66)
|62 (65)
|54 (63)
|52 (58)
|Palermo:
|67 (77)
|23 (46)
|81 (45)
|79 (45)
|1 (45)
|Roma:
|14 (75)
|42 (64)
|55 (51)
|68 (49)
|15 (46)
|Torino:
|25 (119)
|19 (76)
|14 (65)
|63 (48)
|22 (48)
|Venezia:
|55 (76)
|73 (69)
|10 (67)
|8 (53)
|83 (49)
|Nazionale:
|29 (83)
|4 (67)
|35 (66)
|86 (63)
|20 (57)