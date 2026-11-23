iStock Luca Piccini Basile Nuovo Iban Postepay dal 2027, chi deve comunicarlo e chi non deve fare nulla.

Dal 1° gennaio 2027 cambia la gestione delle carte Postepay, comprese quelle con Iban come Postepay Evolution. La novità deriva da una riorganizzazione societaria di Poste Italiane che comporterà il trasferimento dei rapporti relativi alle carte prepagate, alle carte di debito e ai servizi di pagamento da PostePay S.p.A. a Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.

Per milioni di clienti la conseguenza più importante sarà il cambio dell’Iban associato alle carte Postepay. Non sarà invece necessario sostituire la carta né modificare le credenziali per continuare a utilizzarla.

Postepay, dal 1° gennaio 2027 cambia la gestione delle carte

In sintesi, l’operazione che riguarda Poste Italiane ha conseguenze su tre categorie di prodotti e servizi: carte prepagate Postepay, carte di debito Postepay e servizi di Acquiring. Per i clienti non sono previste interruzioni dei rapporti contrattuali. Poste Italiane specifica che i contratti proseguiranno alle stesse condizioni economiche e contrattuali.

Postepay senza Iban

Chi possiede una Postepay senza Iban non dovrà effettuare alcuna operazione. Non sarà necessario richiedere una nuova carta o modificare le proprie abitudini di pagamento.

Diverso è il caso dei titolari di Postepay Evolution e degli altri prodotti dotati di Iban. Per questi clienti la riorganizzazione comporterà l’assegnazione di nuove coordinate bancarie, valide dal 1° gennaio 2027. Il cambiamento richiede qualche attenzione soprattutto per chi utilizza la carta per ricevere bonifici, pensioni o stipendi e per pagare periodicamente bollette e altri servizi.

Postepay Evolution

Per chi possiede una Postepay Evolution, il cambio dell’Iban non comporterà la perdita dei servizi già attivi. Poste Italiane ha previsto un sistema di trasferimento automatico per diverse operazioni, ma in alcuni casi sarà necessario comunicare personalmente le nuove coordinate bancarie.

Breve recap per quanto riguarda le domiciliazioni bancarie: se il mandato è stato attivato direttamente con il fornitore del servizio, per esempio una società che gestisce le bollette, sarà il cliente a dover comunicare le nuove coordinate; se invece l’addebito è stato attivato attraverso un Ufficio Postale o i canali digitali di Poste Italiane, sarà la stessa società a occuparsi della comunicazione.

Pensione sulla Postepay Evolution

Una delle informazioni più importanti riguarda i pensionati che ricevono l’accredito mensile sulla Postepay Evolution. In questo caso non sarà necessario recarsi presso un Ufficio Postale o contattare l’Inps per comunicare il cambiamento delle coordinate bancarie. Poste Italiane ha infatti previsto il reindirizzamento automatico degli accrediti delle pensioni Inps sul nuovo Iban.

Anche gli accrediti di bonifici Sepa, bonifici Sepa istantanei, Postagiro e bonifici esteri saranno automaticamente reindirizzati sul nuovo Iban, almeno fino al 1° gennaio 2028.

Resta comunque consigliabile comunicare le nuove coordinate a chi dispone abitualmente pagamenti a favore della carta, così da evitare di continuare a utilizzare il vecchio Iban oltre il periodo transitorio.

Dove trovare il nuovo Iban della Postepay Evolution

Il nuovo Iban, attivo dal 1° gennaio 2027, sarà disponibile nella comunicazione inviata dalla società attraverso la sezione “Bacheca” dell’App Poste Italiane, nell’area personale del sito poste.it oppure nella comunicazione cartacea spedita all’indirizzo del cliente.

Una volta entrato in vigore il cambiamento, sarà possibile recuperare l’Iban anche attraverso:

gli sportelli Atm;

qualsiasi Ufficio Postale;

il servizio di Assistenza Clienti.

Per ulteriori informazioni, Poste Italiane invita i titolari delle carte a consultare la comunicazione completa ricevuta tramite Pec, e-mail o posta cartacea.

Cosa succede da gennaio 2027

Ecco, in sintesi, cosa succederà dal 1° gennaio 2027: