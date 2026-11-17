Quali sono i numeri estratti al Lotto? Quanto vale il jackpot del SuperEnalotto? Quali sono i risultati del 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 14 novembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|85 (91)
|48 (71)
|32 (70)
|49 (59)
|82 (54)
|Cagliari:
|35 (73)
|84 (65)
|65 (58)
|16 (58)
|48 (54)
|Firenze:
|46 (74)
|88 (58)
|59 (58)
|31 (52)
|35 (51)
|Genova:
|21 (113)
|36 (74)
|4 (73)
|15 (67)
|71 (60)
|Milano:
|77 (67)
|73 (65)
|27 (64)
|42 (59)
|75 (56)
|Napoli:
|48 (69)
|54 (66)
|52 (61)
|20 (52)
|44 (47)
|Palermo:
|67 (80)
|23 (49)
|81 (48)
|79 (48)
|1 (48)
|Roma:
|14 (78)
|42 (67)
|68 (52)
|60 (47)
|76 (45)
|Torino:
|25 (122)
|14 (68)
|63 (51)
|22 (51)
|72 (50)
|Venezia:
|55 (79)
|73 (72)
|8 (56)
|83 (52)
|49 (48)
|Nazionale:
|29 (86)
|4 (70)
|35 (69)
|86 (66)
|20 (60)