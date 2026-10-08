Da non molte ore, con 227 voti favorevoli, è stato definitivamente approvato lo Stabilicum, la nuova legge elettorale che andrà a sostituire il Rosatellum.
Il nuovo sistema di rappresentanza si differenzia in maniera abbastanza significativa dal precedente, motivo per cui anche le schede elettorali avranno un’impostazione molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati dal 2018 a oggi.
Indice
Come sarà fatta la nuova scheda elettorale
La scheda si presenta con un modello ibrido che unisce la presenza di un capolista bloccato alla possibilità di esprimere preferenze individuali per gli altri candidati della lista:
- in alto figureranno il contrassegno del partito e il nome del candidato capolista della circoscrizione, il cui seggio è garantito in caso di elezione della lista;
- immediatamente sotto al simbolo della lista con il nome del capolista non c’è una casella vuota per scrivere a mano il cognome del candidato, ma una lista di sei nomi già stampati, da cui l’elettore può selezionare fino a tre candidati tracciando una semplice crocetta sui rispettivi nominativi stampati.
La regola della doppia o tripla preferenza di genere
Nell’esprimere le preferenze sulla scheda occorre prestare attenzione all’alternanza di genere per evitare che il voto venga parzialmente annullato:
- se si barra una sola preferenza, non ci sono vincoli di genere;
- se si intende esprimere due o tre preferenze, i candidati scelti devono essere di sesso diverso;
- qualora vengano barrati i nomi di due o tre candidati dello stesso sesso, si terrà conto soltanto del primo o della prima in ordine di apparizione nella lista.
Il candidato Premier e la scheda
Una delle novità dello Stabilicum riguarda l’obbligo per le liste o le coalizioni di depositare il nome del candidato da proporre al Presidente della Repubblica per la guida del Governo. Dovranno farlo prima di conoscere con precisione con che proporzione un partito ha contribuito alla vittoria della coalizione. Tuttavia, il nome del candidato Premier non comparirà sulla scheda elettorale e l’indicazione fatta al capo dello Stato non costituisce in ogni caso un vincolo di mandato formale.
Gli elementi chiave dello Stabilicum e la clausola di ripescaggio
Oltre alla nuova veste grafica della scheda pronta ad accogliere l’espressione di preferenze secondo l’alternanza di genere, la nuova norma introduce alcuni meccanismi decisivi sul piano dei risultati elettorali.
Lo Stabilicum prevede un premio di maggioranza che scatta ogni qualvolta una coalizione o lista raggiunge almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Il partito o la squadra che raggiunge questo risultato si porta a casa 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi. Se la quota del 42% non viene raggiunta, la ripartizione dei seggi avverrà con il proporzionale puro.
Tuttavia, per scongiurare l’ipotesi che una coalizione ottenga la maggioranza qualificata per le riforme costituzionali o l’elezione del Presidente della Repubblica, si stabilisce che nessun partito o alleanza possa superare la soglia massima di 220 deputati e 113 senatori.
Per quanto riguarda l’accesso al Parlamento, le soglie d’ingresso generali rimangono fissate al 3% per le singole liste e al 10% per le coalizioni. La vera novità è rappresentata dalla clausola del ripescaggio: all’interno di ogni coalizione che supera il 10%, la prima lista rimasta al di sotto della soglia del 3% accede comunque all’assegnazione dei seggi. Inoltre, i voti ottenuti da tutte le forze alleate sotto soglia vengono interamente conteggiati per far scattare la quota del 42% necessaria a ottenere il premio di maggioranza.