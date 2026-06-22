Il concordato preventivo biennale ha un impatto differente sulle tasse che il contribuente deve pagare e sull'Isee per accedere alle varie agevolazioni

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

iStock Il concordato preventivo biennale impatta sulle tasse ma non sull'Isee

Il concordato preventivo biennale continua a far discutere professionisti e contribuenti, non solo per le scadenze e le modalità di adesione, ma soprattutto per le sue ramificazioni nascoste sul fronte delle prestazioni sociali. Se da un lato lo strumento offre un’indubbia certezza sui costi fiscali per un biennio, dall’altro nasconde un meccanismo asimmetrico capace di impattare pesantemente sulla vita quotidiana delle famiglie e sul calcolo dell’Isee.

Il fulcro di questa complessità risiede nel cosiddetto regime del doppio binario, un principio normativo che separa nettamente la sfera delle imposte da quella delle prestazioni sociali agevolate. L’adesione al concordato preventivo biennale costringe le ditte individuali e i professionisti a una vera e propria scommessa, dove un successo sul fronte delle tasse può trasformarsi in una pesante sconfitta sul valore dell’Isee.

Concordato preventivo biennale: il paradosso delle tasse e dell’Isee

Il Decreto Legislativo n. 13/2024, che ha introdotto il concordato preventivo biennale, ha stabilito una linea di demarcazione invalicabile tra la determinazione della base imponibile fiscale e il calcolo della ricchezza effettiva del contribuente necessaria per l’Isee. Per comprendere il paradosso, è necessario isolare le due anime del provvedimento.

L’anima fiscale (Articolo 19) stabilisce che, per le imposte sui redditi (Irpef, addizionali) e per l’Irap, la base imponibile è fissa ed è pari alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate e accettata dal contribuente. Eventuali guadagni extra realizzati nel biennio non vengono tassati o, in alternativa, subiscono un’imposta sostitutiva agevolata (la cosiddetta flat tax del concordato, con aliquote dal 10% al 15% variabili in base al punteggio di affidabilità fiscale ISA).

L’anima sociale (Articolo 35, comma 2), invece, introduce una deroga tassativa che impatta direttamente sull’Isee. Quando l’accesso a benefici fiscali, detrazioni, deduzioni o prestazioni sociali condizionate è subordinato a requisiti reddituali, il reddito da considerare non è quello virtuale del concordato, ma quello effettivamente conseguito e risultante dalle scritture contabili.

Questa scissione dà vita a due scenari speculari, i cui effetti sulla stabilità economica del nucleo familiare e sul calcolo finale tra concordato preventivo biennale e Isee sono diametralmente opposti.

Quando gli affari vanno bene

Si consideri il caso di un artigiano o di un professionista che accetta una proposta di concordato preventivo biennale per un reddito di 30.000 euro. Grazie a una congiuntura di mercato favorevole o all’acquisizione di nuovi clienti, il suo fatturato reale a fine anno genera un reddito effettivo di 50.000 euro.

Dal punto di vista puramente fiscale, l’operazione legata al concordato preventivo biennale si rivela un successo straordinario:

la quota di 30.000 euro viene tassata con le aliquote ordinarie (o forfettarie):

l’extra-reddito di 20.000 euro (la differenza tra il reale e il concordato) gode di un regime di esenzione parziale o di tassazione sostitutiva agevolata. Il risparmio d’imposta è immediato e tangibile.

Tuttavia, è proprio in questo momento che scatta la trappola dell’Isee. Ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessaria per l’ottenimento dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, l’Inps e l’Agenzia delle Entrate non guarderanno ai 30.000 euro del concordato, bensì ai 50.000 euro reali. Di fatto, i vantaggi del concordato preventivo biennale si azzerano quando si passa alla valutazione dell’Isee.

Quali bonus sono a rischio a causa del nuovo Isee?

L’impennata del reddito effettivo si traduce in un incremento matematico del valore Isee nei due anni successivi. Le conseguenze possono azzerare, o addirittura superare, il risparmio fiscale ottenuto tramite il concordato preventivo biennale. Tra le prestazioni maggiormente colpite troviamo:

l’ assegno unico e universale , l’importo mensile per figlio si riduce progressivamente al crescere dell’Isee, fino a toccare la quota minima per i valori più alti;

, l’importo mensile per figlio si riduce progressivamente al crescere dell’Isee, fino a toccare la quota minima per i valori più alti; i bonus sociali (luce, gas e acqua) , le soglie di accesso per le famiglie in condizione di disagio economico sono stringenti; il superamento anche di un solo euro causato dal reddito effettivo comporta l’esclusione totale dall’agevolazione, nonostante l’adesione al concordato preventivo biennale;

, le soglie di accesso per le famiglie in condizione di disagio economico sono stringenti; il superamento anche di un solo euro causato dal reddito effettivo comporta l’esclusione totale dall’agevolazione, nonostante l’adesione al concordato preventivo biennale; le tasse universitarie e il diritto allo studio , l’inserimento nella fascia Isee reale più alta può far lievitare le rette universitarie dei figli o causare la perdita di borse di studio e alloggi per gli studenti fuori sede;

e il , l’inserimento nella fascia Isee reale più alta può far lievitare le rette universitarie dei figli o causare la perdita di borse di studio e alloggi per gli studenti fuori sede; le rette degli asili nido e delle mense scolastiche, molti Comuni parametrano il costo dei servizi scolastici integrativi su scaglioni Isee comunali molto rigidi, ignorando la base imponibile ridotta del concordato preventivo biennale.

Quando gli affari vanno male

Si analizzi ora lo scenario opposto, ovvero il rischio d’impresa legato alla firma del concordato preventivo biennale. Il medesimo contribuente accetta la proposta a 30.000 euro ma, a causa di una crisi di settore, di problemi di salute o della perdita di un cliente principale, il suo reddito reale crolla a 15.000 euro.

In questa situazione, il fisco non mostra flessibilità (salvo eventi eccezionali e specifici previsti dalla norma, come sospensioni dell’attività o danni straordinari): il contribuente è legalmente obbligato a pagare l’Irpef, le addizionali e i contributi previdenziali basandosi sulla cifra del concordato preventivo biennale di 30.000 euro, versando imposte su un reddito fantasma, mai incassato.

La clausola di salvaguardia dell’articolo 35, in questo specifico caso, interviene come paracadute sociale, connettendo positivamente concordato preventivo biennale e Isee in quella che si può definire a tutti gli effetti come una magra consolazione. Ai fini del calcolo delle prestazioni sociali e dell’Isee, verrà recepito il reddito reale di 15.000 euro. L’indicatore economico familiare non subirà quindi distorsioni artificiali verso l’alto, preservando l’accesso ai bonus, ma il collasso finanziario dovuto alle tasse pagate sul non guadagnato resta sul tavolo.

Il nodo cruciale delle detrazioni Irpef e della capienza fiscale

Un altro aspetto spesso sottovalutato nel delicato equilibrio tra concordato preventivo biennale e Isee riguarda l’impatto del reddito effettivo sulla determinazione delle detrazioni d’imposta. Molte delle detrazioni previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – come quelle per i figli a carico, per le spese sanitarie, per i premi assicurativi o per i bonus edilizi – sono strutturate a scaglioni. All’aumentare del reddito, l’ammontare della detrazione spettante decresce fino ad azzerarsi.

Poiché la norma del concordato preventivo biennale stabilisce che per le detrazioni d’imposta rileva il reddito effettivo (lo stesso principio usato per l’Isee), il contribuente che registra un forte incremento dei guadagni reali vedrà ridursi il proprio plafond di detrazioni spettanti, subendo un ulteriore incremento indiretto della pressione fiscale complessiva che va a sommarsi alle penalizzazioni sull’Isee familiare.

La mappa degli effetti

Per offrire una panoramica immediata delle forze in gioco, la seguente tabella riassume l’andamento delle variabili economiche nei due scenari possibili, mettendo a confronto gli effetti del concordato preventivo biennale e dell’Isee per una ditta individuale.