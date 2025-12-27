Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

Pubblicato:

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 20 (111) 46 (105) 56 (70) 5 (63) 13 (62)
Cagliari: 19 (93) 55 (85) 40 (70) 10 (68) 23 (66)
Firenze: 42 (142) 65 (78) 37 (66) 16 (65) 26 (64)
Genova: 73 (98) 52 (84) 30 (76) 34 (72) 69 (66)
Milano: 73 (74) 50 (71) 44 (65) 58 (62) 55 (60)
Napoli: 3 (59) 32 (58) 31 (52) 41 (49) 70 (45)
Palermo: 36 (66) 52 (61) 21 (56) 57 (55) 63 (53)
Roma: 6 (79) 26 (67) 64 (61) 36 (56) 31 (51)
Torino: 89 (93) 57 (85) 18 (81) 82 (79) 81 (66)
Venezia: 71 (100) 12 (69) 83 (63) 35 (58) 24 (57)
Nazionale: 59 (131) 6 (85) 37 (74) 29 (66) 27 (65)

