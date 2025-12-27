Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 27 dicembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 23 dicembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|20 (111)
|46 (105)
|56 (70)
|5 (63)
|13 (62)
|Cagliari:
|19 (93)
|55 (85)
|40 (70)
|10 (68)
|23 (66)
|Firenze:
|42 (142)
|65 (78)
|37 (66)
|16 (65)
|26 (64)
|Genova:
|73 (98)
|52 (84)
|30 (76)
|34 (72)
|69 (66)
|Milano:
|73 (74)
|50 (71)
|44 (65)
|58 (62)
|55 (60)
|Napoli:
|3 (59)
|32 (58)
|31 (52)
|41 (49)
|70 (45)
|Palermo:
|36 (66)
|52 (61)
|21 (56)
|57 (55)
|63 (53)
|Roma:
|6 (79)
|26 (67)
|64 (61)
|36 (56)
|31 (51)
|Torino:
|89 (93)
|57 (85)
|18 (81)
|82 (79)
|81 (66)
|Venezia:
|71 (100)
|12 (69)
|83 (63)
|35 (58)
|24 (57)
|Nazionale:
|59 (131)
|6 (85)
|37 (74)
|29 (66)
|27 (65)