Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 7 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Pubblicato: 7 Agosto 2025 16:22

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 5 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 21 (102) 90 (76) 82 (64) 55 (62) 73 (55)
Cagliari: 82 (111) 42 (73) 85 (70) 68 (69) 86 (52)
Firenze: 26 (143) 49 (124) 34 (74) 42 (60) 74 (60)
Genova: 2 (86) 15 (86) 83 (54) 11 (49) 1 (44)
Milano: 74 (116) 14 (72) 25 (63) 24 (61) 76 (57)
Napoli: 54 (45) 49 (44) 44 (43) 70 (42) 13 (42)
Palermo: 67 (96) 83 (61) 38 (57) 59 (54) 55 (50)
Roma: 87 (78) 73 (61) 21 (57) 31 (50) 90 (47)
Torino: 76 (62) 7 (44) 37 (44) 4 (40) 64 (40)
Venezia: 89 (89) 5 (60) 54 (52) 47 (50) 15 (43)
Nazionale: 21 (82) 82 (73) 69 (60) 50 (57) 59 (49)

