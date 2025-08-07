Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 7 agosto 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 5 agosto 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|21 (102)
|90 (76)
|82 (64)
|55 (62)
|73 (55)
|Cagliari:
|82 (111)
|42 (73)
|85 (70)
|68 (69)
|86 (52)
|Firenze:
|26 (143)
|49 (124)
|34 (74)
|42 (60)
|74 (60)
|Genova:
|2 (86)
|15 (86)
|83 (54)
|11 (49)
|1 (44)
|Milano:
|74 (116)
|14 (72)
|25 (63)
|24 (61)
|76 (57)
|Napoli:
|54 (45)
|49 (44)
|44 (43)
|70 (42)
|13 (42)
|Palermo:
|67 (96)
|83 (61)
|38 (57)
|59 (54)
|55 (50)
|Roma:
|87 (78)
|73 (61)
|21 (57)
|31 (50)
|90 (47)
|Torino:
|76 (62)
|7 (44)
|37 (44)
|4 (40)
|64 (40)
|Venezia:
|89 (89)
|5 (60)
|54 (52)
|47 (50)
|15 (43)
|Nazionale:
|21 (82)
|82 (73)
|69 (60)
|50 (57)
|59 (49)