Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 18 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 16 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (88)
|72 (62)
|88 (59)
|74 (57)
|59 (57)
|Cagliari:
|42 (97)
|85 (94)
|8 (74)
|48 (68)
|65 (66)
|Firenze:
|34 (98)
|42 (84)
|76 (71)
|53 (53)
|89 (46)
|Genova:
|56 (61)
|88 (60)
|49 (53)
|54 (49)
|81 (41)
|Milano:
|74 (140)
|25 (87)
|5 (78)
|47 (54)
|56 (53)
|Napoli:
|25 (58)
|8 (49)
|33 (48)
|42 (45)
|66 (44)
|Palermo:
|59 (78)
|14 (65)
|45 (54)
|69 (53)
|4 (50)
|Roma:
|63 (70)
|58 (63)
|16 (57)
|71 (52)
|53 (43)
|Torino:
|7 (68)
|64 (64)
|4 (64)
|31 (56)
|46 (56)
|Venezia:
|5 (84)
|54 (76)
|47 (74)
|15 (67)
|2 (66)
|Nazionale:
|82 (97)
|59 (73)
|35 (67)
|58 (62)
|26 (52)