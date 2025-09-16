Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 16 settembre 2025: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 13 settembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|82 (87)
|72 (61)
|88 (58)
|74 (56)
|59 (56)
|Cagliari:
|42 (96)
|85 (93)
|8 (73)
|48 (67)
|65 (65)
|Firenze:
|34 (97)
|42 (83)
|76 (70)
|53 (52)
|89 (45)
|Genova:
|56 (60)
|88 (59)
|23 (58)
|49 (52)
|54 (48)
|Milano:
|74 (139)
|25 (86)
|5 (77)
|47 (53)
|56 (52)
|Napoli:
|25 (57)
|8 (48)
|33 (47)
|42 (44)
|66 (43)
|Palermo:
|59 (77)
|14 (64)
|45 (53)
|69 (52)
|4 (49)
|Roma:
|63 (69)
|58 (62)
|16 (56)
|71 (51)
|34 (43)
|Torino:
|7 (67)
|64 (63)
|4 (63)
|46 (55)
|31 (55)
|Venezia:
|89 (112)
|5 (83)
|54 (75)
|47 (73)
|15 (66)
|Nazionale:
|82 (96)
|59 (72)
|35 (66)
|58 (61)
|20 (51)