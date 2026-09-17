Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 17 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 15 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (166)
|21 (91)
|12 (88)
|6 (60)
|85 (56)
|Cagliari:
|11 (63)
|26 (61)
|37 (49)
|82 (47)
|49 (46)
|Firenze:
|66 (96)
|24 (93)
|74 (81)
|49 (80)
|37 (44)
|Genova:
|21 (78)
|54 (74)
|12 (52)
|3 (48)
|70 (45)
|Milano:
|57 (70)
|67 (64)
|84 (62)
|82 (56)
|12 (41)
|Napoli:
|11 (70)
|78 (60)
|17 (56)
|86 (55)
|46 (53)
|Palermo:
|13 (93)
|68 (76)
|20 (63)
|26 (57)
|16 (53)
|Roma:
|13 (82)
|30 (65)
|24 (48)
|21 (48)
|5 (46)
|Torino:
|25 (87)
|3 (68)
|44 (55)
|81 (45)
|19 (44)
|Venezia:
|31 (124)
|68 (64)
|67 (59)
|86 (49)
|60 (45)
|Nazionale:
|78 (98)
|85 (68)
|54 (67)
|57 (60)
|69 (55)