Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 17 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 17 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 17 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti? Quando è la prossima estrazione? Come giocare al Lotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 15 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (166) 21 (91) 12 (88) 6 (60) 85 (56)
Cagliari: 11 (63) 26 (61) 37 (49) 82 (47) 49 (46)
Firenze: 66 (96) 24 (93) 74 (81) 49 (80) 37 (44)
Genova: 21 (78) 54 (74) 12 (52) 3 (48) 70 (45)
Milano: 57 (70) 67 (64) 84 (62) 82 (56) 12 (41)
Napoli: 11 (70) 78 (60) 17 (56) 86 (55) 46 (53)
Palermo: 13 (93) 68 (76) 20 (63) 26 (57) 16 (53)
Roma: 13 (82) 30 (65) 24 (48) 21 (48) 5 (46)
Torino: 25 (87) 3 (68) 44 (55) 81 (45) 19 (44)
Venezia: 31 (124) 68 (64) 67 (59) 86 (49) 60 (45)
Nazionale: 78 (98) 85 (68) 54 (67) 57 (60) 69 (55)

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