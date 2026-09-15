Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 15 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 12 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (165)
|21 (90)
|12 (87)
|6 (59)
|85 (55)
|Cagliari:
|11 (62)
|26 (60)
|37 (48)
|82 (46)
|49 (45)
|Firenze:
|66 (95)
|24 (92)
|74 (80)
|49 (79)
|40 (53)
|Genova:
|21 (77)
|54 (73)
|27 (53)
|12 (51)
|3 (47)
|Milano:
|57 (69)
|67 (63)
|84 (61)
|82 (55)
|12 (40)
|Napoli:
|11 (69)
|77 (66)
|78 (59)
|17 (55)
|86 (54)
|Palermo:
|13 (92)
|68 (75)
|20 (62)
|31 (56)
|26 (56)
|Roma:
|13 (81)
|30 (64)
|24 (47)
|21 (47)
|5 (45)
|Torino:
|25 (86)
|3 (67)
|8 (55)
|44 (54)
|81 (44)
|Venezia:
|31 (123)
|68 (63)
|67 (58)
|86 (48)
|60 (44)
|Nazionale:
|78 (97)
|85 (67)
|54 (66)
|57 (59)
|69 (54)