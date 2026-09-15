Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 15 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di martedì 15 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 15 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri di Lotto? Come si gioca al SuperEnalotto? Cosa è il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 12 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (165) 21 (90) 12 (87) 6 (59) 85 (55)
Cagliari: 11 (62) 26 (60) 37 (48) 82 (46) 49 (45)
Firenze: 66 (95) 24 (92) 74 (80) 49 (79) 40 (53)
Genova: 21 (77) 54 (73) 27 (53) 12 (51) 3 (47)
Milano: 57 (69) 67 (63) 84 (61) 82 (55) 12 (40)
Napoli: 11 (69) 77 (66) 78 (59) 17 (55) 86 (54)
Palermo: 13 (92) 68 (75) 20 (62) 31 (56) 26 (56)
Roma: 13 (81) 30 (64) 24 (47) 21 (47) 5 (45)
Torino: 25 (86) 3 (67) 8 (55) 44 (54) 81 (44)
Venezia: 31 (123) 68 (63) 67 (58) 86 (48) 60 (44)
Nazionale: 78 (97) 85 (67) 54 (66) 57 (59) 69 (54)

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