Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 24 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di giovedì 24 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 24 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 22 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (170) 21 (95) 6 (64) 85 (60) 28 (60)
Cagliari: 11 (67) 26 (65) 82 (51) 49 (50) 76 (49)
Firenze: 66 (100) 24 (97) 74 (85) 49 (84) 37 (48)
Genova: 21 (82) 54 (78) 12 (56) 3 (52) 70 (49)
Milano: 57 (74) 84 (66) 82 (60) 26 (43) 56 (42)
Napoli: 11 (74) 17 (60) 46 (57) 24 (52) 43 (50)
Palermo: 68 (80) 20 (67) 16 (57) 51 (56) 74 (51)
Roma: 13 (86) 24 (52) 21 (52) 5 (50) 79 (49)
Torino: 25 (91) 44 (59) 19 (48) 87 (45) 28 (42)
Venezia: 68 (68) 67 (63) 60 (49) 55 (48) 75 (43)
Nazionale: 85 (72) 54 (71) 57 (64) 29 (55) 66 (50)

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