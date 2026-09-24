Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 24 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Quali sono i numeri vincenti Lotto? Quando è la prossima estrazione Superenalotto? Come si gioca al 10eLotto?
Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 22 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (170)
|21 (95)
|6 (64)
|85 (60)
|28 (60)
|Cagliari:
|11 (67)
|26 (65)
|82 (51)
|49 (50)
|76 (49)
|Firenze:
|66 (100)
|24 (97)
|74 (85)
|49 (84)
|37 (48)
|Genova:
|21 (82)
|54 (78)
|12 (56)
|3 (52)
|70 (49)
|Milano:
|57 (74)
|84 (66)
|82 (60)
|26 (43)
|56 (42)
|Napoli:
|11 (74)
|17 (60)
|46 (57)
|24 (52)
|43 (50)
|Palermo:
|68 (80)
|20 (67)
|16 (57)
|51 (56)
|74 (51)
|Roma:
|13 (86)
|24 (52)
|21 (52)
|5 (50)
|79 (49)
|Torino:
|25 (91)
|44 (59)
|19 (48)
|87 (45)
|28 (42)
|Venezia:
|68 (68)
|67 (63)
|60 (49)
|55 (48)
|75 (43)
|Nazionale:
|85 (72)
|54 (71)
|57 (64)
|29 (55)
|66 (50)