Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 11 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

In attesa dell’estrazione di venerdì 11 settembre 2026: i numeri ritardatari del Lotto

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Redazione

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Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 11 settembre 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri del Lotto? Cosa offre il SuperEnalotto? Come funziona il 10eLotto?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 10 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 67 (163) 21 (88) 12 (85) 6 (57) 85 (53)
Cagliari: 11 (60) 26 (58) 37 (46) 82 (44) 49 (43)
Firenze: 66 (93) 24 (90) 74 (78) 49 (77) 40 (51)
Genova: 21 (75) 54 (71) 59 (54) 27 (51) 12 (49)
Milano: 90 (69) 57 (67) 67 (61) 84 (59) 82 (53)
Napoli: 11 (67) 77 (64) 78 (57) 66 (55) 17 (53)
Palermo: 13 (90) 68 (73) 20 (60) 31 (54) 26 (54)
Roma: 13 (79) 30 (62) 24 (45) 21 (45) 5 (43)
Torino: 25 (84) 90 (72) 3 (65) 8 (53) 44 (52)
Venezia: 31 (121) 68 (61) 67 (56) 71 (54) 64 (54)
Nazionale: 78 (95) 85 (65) 54 (64) 57 (57) 69 (52)

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