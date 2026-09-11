Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 11 settembre 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 10 settembre 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|67 (163)
|21 (88)
|12 (85)
|6 (57)
|85 (53)
|Cagliari:
|11 (60)
|26 (58)
|37 (46)
|82 (44)
|49 (43)
|Firenze:
|66 (93)
|24 (90)
|74 (78)
|49 (77)
|40 (51)
|Genova:
|21 (75)
|54 (71)
|59 (54)
|27 (51)
|12 (49)
|Milano:
|90 (69)
|57 (67)
|67 (61)
|84 (59)
|82 (53)
|Napoli:
|11 (67)
|77 (64)
|78 (57)
|66 (55)
|17 (53)
|Palermo:
|13 (90)
|68 (73)
|20 (60)
|31 (54)
|26 (54)
|Roma:
|13 (79)
|30 (62)
|24 (45)
|21 (45)
|5 (43)
|Torino:
|25 (84)
|90 (72)
|3 (65)
|8 (53)
|44 (52)
|Venezia:
|31 (121)
|68 (61)
|67 (56)
|71 (54)
|64 (54)
|Nazionale:
|78 (95)
|85 (65)
|54 (64)
|57 (57)
|69 (52)