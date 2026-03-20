Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 20 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30
Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 19 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.
Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:
|Ruota
|1° ritard.
|2° ritard.
|3° ritard.
|4° ritard.
|5° ritard.
|Bari:
|41 (90)
|23 (86)
|11 (73)
|67 (63)
|42 (57)
|Cagliari:
|55 (131)
|50 (79)
|41 (68)
|26 (62)
|24 (53)
|Firenze:
|47 (80)
|90 (70)
|60 (58)
|33 (51)
|80 (47)
|Genova:
|70 (68)
|28 (62)
|66 (50)
|2 (50)
|46 (44)
|Milano:
|45 (80)
|85 (66)
|20 (62)
|40 (56)
|32 (56)
|Napoli:
|40 (75)
|28 (70)
|22 (59)
|1 (54)
|47 (48)
|Palermo:
|46 (72)
|45 (69)
|27 (58)
|79 (54)
|16 (52)
|Roma:
|81 (97)
|80 (73)
|38 (59)
|17 (53)
|32 (52)
|Torino:
|58 (66)
|7 (64)
|65 (53)
|49 (52)
|46 (50)
|Venezia:
|65 (61)
|75 (60)
|59 (60)
|32 (55)
|76 (54)
|Nazionale:
|22 (82)
|42 (76)
|87 (73)
|76 (66)
|73 (58)