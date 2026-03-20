Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 20 marzo 2026: numeri e combinazione vincente

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Pubblicato:

Chiedi all'AI

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 20 marzo 2026: numeri e combinazione vincente
Quali sono i numeri vincenti Lotto? Cosa offre il SuperEnalotto? Quando chiude il 10eLotto oggi?

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30

Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 19 marzo 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.

Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:

Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard.
Bari: 41 (90) 23 (86) 11 (73) 67 (63) 42 (57)
Cagliari: 55 (131) 50 (79) 41 (68) 26 (62) 24 (53)
Firenze: 47 (80) 90 (70) 60 (58) 33 (51) 80 (47)
Genova: 70 (68) 28 (62) 66 (50) 2 (50) 46 (44)
Milano: 45 (80) 85 (66) 20 (62) 40 (56) 32 (56)
Napoli: 40 (75) 28 (70) 22 (59) 1 (54) 47 (48)
Palermo: 46 (72) 45 (69) 27 (58) 79 (54) 16 (52)
Roma: 81 (97) 80 (73) 38 (59) 17 (53) 32 (52)
Torino: 58 (66) 7 (64) 65 (53) 49 (52) 46 (50)
Venezia: 65 (61) 75 (60) 59 (60) 32 (55) 76 (54)
Nazionale: 22 (82) 42 (76) 87 (73) 76 (66) 73 (58)

Giochi e Lotterie Lotto e Superenalotto