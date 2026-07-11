Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

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Un video è diventato rapidamente virale sui social ed è facile capirne il motivo. Le immagini mostrano infatti una donna profondamente addormentata mentre siede al posto di guida di una Tesla. Il tutto in un’autostrada in Canada con una velocità di circa 100 km/h.

Le riprese sono state effettuate da un altro guidatore, che l’ha sorpassata ed è rimasto basito. A generare ancor più scandalo è stata poi la presenza di due bambini a bordo, anch’essi addormentati. Una generale serenità interna al veicolo garantita dal sistema di guida autonoma di Tesla.

Per alcuni questa sarà la nuova normalità tra non molto. Per altri i potenziali imprevisti in strada non possono conciliarsi con una totale assenza d’attenzione alla guida. Il dibattito è tornato, dunque, e spinge a chiedersi quale sia la situazione legale in Italia in merito. Posso lasciar guidare la mia Tesla?

Mamma dorme alla guida: video virale

La scena è stata ripresa a Carleigh King, mentre la Tesla percorreva il tratto tra Golden e Revelstoke, nella British Columbia. Nel filmato si vede la conducente con le mani ben lontane dal volante, mentre la sua Tesla procede da sola a velocità sostenuta.

Questo però non è un film di fantascienza e Tesla prevede dei sistemi di sicurezza, che dovrebbero impedire la marcia senza supervisione, rilevando la pressione delle mani sul volante. Si presume siano stati in qualche modo aggirati o, non è da escludere, fossero semplicemente malfunzionanti.

È importante sottolineare come tutto ciò non sia consentito nella British Columbia, con multe previste fino a 368 dollari (circa 230 euro) e decurtazione di sei punti dalla patente. A ciò si aggiunge un’aggravante molto seria, ovvero la presenza di due minori in auto.

Cos’è la guida autonoma e i livelli di automazione

La guida autonoma si misura su una scala che va dal livello 0 al 5. È bene fare chiarezza in materia, con i livelli da 0 a 2 che vedono la responsabilità totalmente in capo al conducente (che deve mantenere il controllo del veicolo).

A partire dal livello 3, e fino al 5, l’auto può gestire invece la marcia in autonomia (in determinate condizioni). La Tesla protagonista del video rientra nel livello 2 (come la maggior parte delle vetture in commercio). Offre dei sistemi avanzati di assistenza, ma richiede la supervisione umana. Non si può parlare, dunque, di “auto che si guida da sola”. Chi è al volante resta responsabile.

La guida autonoma è legale in Italia?

Allo stato attuale, in Italia è ammesso soltanto il livello 2 di automazione. Il conducente dev’essere sempre in controllo del mezzo in qualsiasi momento. Sono consentiti, dunque, soltanto i sistemi di assistenza alla guida, come:

mantenimento della corsia;

cruise control adattivo.

Il tutto dev’essere usato sotto costante supervisione, il che vuol dire che in nessun caso ci si potrà addormentare alla guida e sperare nel meglio. Nel prossimo futuro, però, qualcosa potrebbe cambiare. L’Italia è dietro nell’aggiornamento delle normative, con Paesi come Stati Uniti e Cina che hanno già fatto balzi in avanti (al netto di tutti i rischi del caso). Sviluppi inoltre sono stati registrati anche in Germania, Francia e Paesi Bassi, volendo restare in “casa”, guardando all’Europa.