Come e quando effettuare una denuncia alla Polizia Postale

In caso di truffe online o ricezione di mail sospette è opportuno fare una denuncia alla Polizia Postale. Ecco come farla e in quali casi.

Come e quando effettuare denuncia alla Polizia Postale

Avete ricevuto una mail sospetta sulla vostra casella di posta? Navigando in internet vi siete imbattuti in siti altamente sospetti o siti che permettono di scaricare illegalmente film piratati? Navigando su siti commerciali si aprono finestre pop-up sospette che vi comunicano subdolamente la vincita di un certo premio sotto rilascio delle vostre informazioni personali? La cosa che fanno in molti è quella di chiudere immediatamente la pagina del browser oppure cancellare la mail ricevuta, a patto però di riconoscerla come sospetta.

Il nostro dovere di cittadini è in realtà un altro: denunciare alla Polizia Postale tutti questi episodi. Per fare la denuncia occorre recarsi all’ufficio territoriale più vicino oppure, più semplicemente, sporgere denuncia online tramite la sezione Segnalazioni del sito della Polizia Postale. In questo modo potrete effettuare la denuncia comodamente da casa vostra, accelerando così i tempi e le modalità di risposta della Polizia Postale.

Una volta effettuata, il sito genererà una ricevuta telematica con la quale presentarsi all’ufficio territoriale più vicino. Questo è un passaggio obbligato affinché la vostra denuncia abbia valore legale, tramite la vostra sottoscrizione dinanzi a un ufficiale della Polizia Postale. Il sito è molto ben fatto ed è inoltre estremamente utile per tenersi informati sui nuovi pericoli in rete e richiedere qualsiasi tipo di informazione relativa a essi.

Perché denunciare sempre alla Polizia Postale

Spesso si tende a banalizzare, e talvolta a ignorare, il fatto che sporgere un adeguata denuncia di un reato, anche informatico, in alcuni casi è obbligatorio per legge. Questo è uno di quei casi in cui innanzitutto il consiglio più autorevole è quello di seguire ciò che dice la legge in proposito. Per essere precisi, nell’articolo 333 del nostro codice di procedura penale. Così recita l’articolo: “Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria”.

La legge identifica i casi in cui è obbligatoria quando: si è a conoscenza di reati contro lo Stato; si sia ricevuto in buona fede denaro contraffatto, denaro rubato o merce rubata e ci si accorga solo dopo della loro provenienza o contraffazione; si viene a sapere della presenza di materiali esplosivi; si scopre di aver subito il furto o di aver smarrito armi o esplosivi; si è a conoscenza di frodi in competizioni sportive nel caso in cui voi stessi siate rappresentanti di enti sportivi.

In tutti gli altri casi, la denuncia è facoltativa: una vostra libera scelta. Detto questo però, data la pericolosità intrinseca dei reati informatici nel mondo di oggi, il consiglio migliore, dopo quello più autorevole, è quello di denunciare sempre, affinché la Polizia Postale possa essere efficacemente aiutata nel suo delicato ruolo di indagine e di repressione di questa tipologia di reati.

La Polizia Postale e i reati informatici

La Polizia Postale è dunque specializzata nella protezione degli utenti dalle insidie della rete, la cui enorme diffusione ha portato infatti a nuove modalità di perpetrazione di certi reati ma soprattutto alla nascita di un numero in costante crescita di nuovi crimini come l’accesso abusivo, il danneggiamento, la sottrazione di dati personali, la digital extortion.

La Polizia Postale nasce grazie alla legge n.121 del 1 aprile 1981 inizialmente per garantire la segretezza della corrispondenza, che già veniva considerata come dato personale estremamente sensibile, data anche la diffusione all’epoca della comunicazione a mezzo fax e dei primissimi mezzi telematici. Questo corpo altamente specializzato si prefigge di contrastare e reprimere i crimini commessi mediante strumenti informatici, soprattutto quando si parla di truffe online.

Il servizio offerto dalla Polizia Postale è estremamente capillare, con 20 sedi regionali e 80 sezioni territoriali che fanno capo a un servizio centrale che ha sede a Roma. Ad essa competono le indagini su qualsiasi tipologia di reato commesso attraverso internet e la ricezione di segnalazioni e denunce degli stessi.

I principali reati informatici di competenza della Polizia Postale

Bisogna dunque sempre rivolgersi alla Polizia Postale se si è a conoscenza o si ha il sospetto di essere vittima di reati inerenti a diversi ambiti.

E-commerce : truffe subite durante la vendita o l’acquisto di prodotti, beni e/o servizi online.

: truffe subite durante la vendita o l’acquisto di prodotti, beni e/o servizi online. Phishing : truffe perpetrate attraverso la posta elettronica, spacciandosi per consulenti bancari, finanziari o commerciali, e finalizzate al furto dei dati personali delle vittime (numeri di carte di credito, IBAN di conti correnti bancari).

: truffe perpetrate attraverso la posta elettronica, spacciandosi per consulenti bancari, finanziari o commerciali, e finalizzate al furto dei dati personali delle vittime (numeri di carte di credito, IBAN di conti correnti bancari). Hacking : accesso abusivo e intrusioni non autorizzate a sistemi informatici e siti web al fine di danneggiare, distruggere o rubare informazioni sensibili.

: accesso abusivo e intrusioni non autorizzate a sistemi informatici e siti web al fine di danneggiare, distruggere o rubare informazioni sensibili. Pedopornografia : diffusione di immagini di violenza sessuale su minori tramite account internet o siti web per i quali la Polizia Postale ha il compito di creare un’apposita blacklist.

: diffusione di immagini di violenza sessuale su minori tramite account internet o siti web per i quali la Polizia Postale ha il compito di creare un’apposita Revenge porn : diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso delle persone coinvolte e senza che queste ne siano a conoscenza, al fine di umiliare la persona coinvolta, per ritorsione o bieca vendetta. Si tratta letteralmente di una forma di violenza, di un abuso sessuale e psicologico a tutti gli effetti.

: diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso delle persone coinvolte e senza che queste ne siano a conoscenza, al fine di umiliare la persona coinvolta, per ritorsione o bieca vendetta. Si tratta letteralmente di una forma di violenza, di un a tutti gli effetti. Cyberterrorismo : l’utilizzo indebito delle nuove tecnologie al fine di progettare e mettere in atto attacchi terroristici.

: l’utilizzo indebito delle nuove tecnologie al fine di progettare e mettere in atto attacchi terroristici. Attacchi informatici contro il funzionamento dello Stato attraverso i siti web di aziende o enti a esso collegato (per i quali, come abbiamo visto, la denuncia è obbligatoria per legge).

contro il funzionamento dello Stato attraverso i siti web di aziende o enti a esso collegato (per i quali, come abbiamo visto, la per legge). E-banking : azioni informatiche contro la corretta circolazione e gestione del denaro online.

: azioni informatiche contro la corretta circolazione e gestione del denaro online. Copyright : diffusione illegale di opere coperte da diritto d’autore (pirateria informatica di film, testi, canzoni, programmi informatici o videogames).

: diffusione illegale di opere coperte da diritto d’autore (pirateria informatica di film, testi, canzoni, programmi informatici o videogames). Siti non autorizzati di giochi e scommesse online.

La pericolosità dei reati informatici risiede anche nella loro continua evoluzione, tale per cui la Polizia Postale è costretta a un costante aggiornamento.

Il phishing: come difendersi dalla truffa online oggi più diffusa

Il phishing è il reato informatico oggi più pericoloso e straordinariamente diffuso sul web. Per non incorrere in gravi rischi per la vostra sicurezza, unitamente alla denuncia tempestiva alla Polizia Postale, è doveroso dare qualche informazione in più a riguardo, per saper riconoscere una sospetta attività di phishing e tutelare così voi stessi e gli altri. Il phishing si verifica quando la vittima cede in buona fede le sue informazioni personali, tra le quali i codici di accesso ai suoi account sul web, rispondendo a una mail dai sedicenti toni professionali. Queste informazioni vengono estorte a fini malevoli. Qualche piccolo accorgimento per verificare o meno se si tratta di phishing:

controllate l’indirizzo mail del mittente , molto probabilmente non avrà nulla a che fare con il presunto mittente;

, molto probabilmente non avrà nulla a che fare con il presunto mittente; l’intestazione della mail si rivolge direttamente a voi per nome e cognome? Probabilmente no. Le aziende serie, specie in caso di questioni importanti o economiche si rivolgono direttamente a voi;

passate (SENZA cliccare!) sul link contenuto nella mail. Anche qui potrebbe saltare fuori qualcosa di sospetto;

in qualunque caso non cliccate e non aprite alcun tipo di link o allegato presente nella mail, contengono sicuramente dei virus;

occhio agli errori ortografici e grammaticali , spesso le mail di phishing ne sono piene perché generate da un sistema automatico o perché riprodotte in serie senza alcun tipo di cura, anche grafica;

, spesso le mail di phishing ne sono piene perché generate da un sistema automatico o perché riprodotte in serie senza alcun tipo di cura, anche grafica; se il tipo di file vi sembra inusuale, una ragione in più per non aprirlo.

Nuove truffe online

Ultimamente si stanno diffondendo a macchia d’olio i casi di siti web fasulli che vi inducono ad acquistare un bene o un servizio tramite un sistema di pagamento online. Questo avviene spesso nel caso dei biglietti falsi per concerti o eventi sportivi, solitamente duplicati e contraffatti o addirittura inesistenti. Due rapidi consigli. Acquistate solo da società conosciute. Se non conoscete la società, fate una ricerca inserendo anche la parola truffa e controllate i risultati. Verificate tramite il vostro browser che il sito sia sicuro cliccando sul simbolo del lucchetto.

La nuova frontiera della digital extortion

Uno dei reati informatici di nuovissima generazione è la pericolosa e aggressiva digital extortion. Questo nuovo tipo di truffa consiste nell’inviare mail in cui qualcuno vi accusa di aver commesso un qualche tipo di azione moralmente degradante (nella stragrande maggioranza dei casi la fruizione di materiale pornografico), di essersi impadronito del vostro computer e della vostra webcam e di avervi registrato mentre commettevate l’azione in oggetto, minacciando di inviare il video a tutti i vostri contatti.

La mail si conclude promettendovi di cancellare tutto dietro pagamento di una certa somma di denaro, spesso richiesta in valuta elettronica. Ovviamente è tutto falso. Il modo migliore per tutelarvi da questo tipo di attacchi è quello di denunciare immediatamente il fatto alla Polizia Postale e ignorare la mail ricevuta. Il mondo dei crimini informatici è altamente subdolo ed è molto difficile rintracciare e perseguire i colpevoli, spesso molto abili nel cancellare le proprie tracce.

Senza un’adeguata risposta e coscienziosa collaborazione da parte di tutti gli utenti, primi utilizzatori e quindi maggiormente esposti alle insidie del world wide web, le risorse, le competenze e il costante aggiornamento della Polizia Postale talvolta risulterebbero, se non vane, molto meno efficaci.