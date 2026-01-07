Scopri quali sono i conti deposito liberi e vincolati più convenienti a gennaio 2026, come funzionano e quali aspetti valutare per investire i risparmi in modo consapevole

iStock Quali sono i migliori conti deposito di gennaio 2026 liberi e vincolati con rendimento fino al 4,50%?

Se si vuole investire il proprio denaro in prodotti sicuri e semplici da utilizzare, i conti deposito sono una scelta da valutare. A differenza dei conti correnti offrono dei tassi di interessi più alti e poi sono garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a 100.000 euro per depositante e istituto di credito. Inoltre, sono prodotti flessibili in quanto è possibile scegliere sia quelli vincolati che i liberi. Quali sono dunque i migliori di gennaio 2026?

Che differenza c’è tra conti deposito liberi e vincolati?

Come abbiamo visto, esistono due tipologie di conti deposito: i liberi e i vincolati.

I primi permettono di depositare e di prelevare il denaro quando si vuole. Sono quindi un prodotto ideale per chi vuole parcheggiare temporaneamente il denaro e non ha la certezza di poterlo tenere vincolato per lungo tempo. Sicuramente il vantaggio principale è la comodità mentre lo svantaggio è che solitamente offrono dei tassi di interesse più bassi dei vincolati.

Gli altri prevedono invece un periodo minimo di vincolo che può andare da pochi mesi a diversi anni. In cambio, però, offrono dei rendimenti più alti perché l’istituto di credito sa che il denaro resterà depositato per tutto il periodo stabilito. Si tratta quindi di prodotti indicati per chi non necessita di fondi nell’immediato e vuole massimizzare il rendimento del proprio capitale.

Cosa valutare quando si sceglie un conto deposito

Quando si sceglie un conto deposito è importante valutare:

il tasso di interesse;

la durata del vincolo;

la solidità della banca;

le eventuali spese di gestione.

Per ottenere il massimo risparmio si potrebbe depositare una parte di denaro in un deposito libero e l’altra in uno vincolato così da conciliare flessibilità e rendimento.

Quali sono i migliori di gennaio

Tra i migliori conti deposito di gennaio 2026 ci sono:

Time deposit di Meglio Banca;

conto Arancio Ing;

conto deposito banca Aidexa;

conto deposito banca Progetto;

conto deposito Cherry Bank;

conto deposito Yes;

conto deposito Illimity.

Time deposit di Meglio Banca

Con Black Winter di Meglio Banca è possibile sottoscrivere il nuovo Time deposit a 5 e 7 anni con cedole ogni 6 mesi e somme sempre svincolabili.

Per quanto riguarda l’opzione a 5 anni:

dopo il 1° semestre si ottiene l’1,50%;

dopo il 2° semestre si ottiene l’1,50%;

dopo il 3° semestre si ottiene il 2%;

dopo il 4° semestre si ottiene il 2%;

dopo il 5° semestre si ottiene il 2,50%;

dopo il 6° semestre si ottiene il 2,50%;

dopo il 7° semestre si ottiene il 3%;

dopo l’8° semestre si ottiene il 3%;

dopo il 9° semestre si ottiene il 3,50%;

dopo il 10° semestre si ottiene il 3,50%.

L’opzione a 7 anni, invece, offre il seguente tasso di interesse annuo lordo:

dopo il 1° semestre si ottiene l’1,50%;

dopo il 2° semestre si ottiene l’1,50%;

dopo il 3° semestre si ottiene l’1,75%;

dopo il 4° semestre si ottiene l’1,75%;

dopo il 5° semestre si ottiene il 2%;

dopo il 6° semestre si ottiene il 2%;

dopo il 7° semestre si ottiene il 3%;

dopo l’8° semestre si ottiene il 3%;

dopo il 9° semestre si ottiene il 4%;

dopo il 10° semestre si ottiene il 4%;

dopo l’11° semestre si ottiene il 4,25%;

dopo il 12° semestre si ottiene il 4,25%;

dopo il 13° semestre si ottiene il 4,50%;

dopo il 14° semestre si ottiene il 4,50%.

Conto Arancio di Ing

Nel caso si apra il conto corrente Arancio con il codice “ING2025” entro il 24 gennaio 2026 insieme alla carta di debito e al conto deposito Arancio si potrà ottenere il 4% annuo lordo sui propri risparmi per 6 mesi fino a 50.000 euro.

Inoltre, il 4% di cashback per 6 mesi sul conto Arancio sugli acquisti con carta di debito.

Per fruire di tale promozione, però, si dovranno attivare sia la carta che il conto deposito e fare acquisti con la prima entro il 28 febbraio 2026.

Conto deposito di banca Aidexa

X Risparmio di banca Aidexa è tra i migliori conti deposito di gennaio 2026 nella forma vincolata. Non ha alcun costo di apertura, gestione e chiusura e offre il seguente rendimento annuo:

2,5% dopo 3-6 mesi;

2,9% dopo 12 mesi;

2,5% dopo 18-24 mesi;

3,5% dopo 36 mesi.

Conto deposito banca Progetto

Il conto deposito della banca Progetto si può scegliere nella tipologia libera e in quella vincolata.

Per la prima si ottiene il seguente tasso di interesse annuo lordo:

1,50% dopo 6 mesi;

1,75% dopo 12 mesi;

2% dopo 18 mesi;

2,25% dopo 24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

2,50% dopo 48 mesi;

2,60% dopo 60 mesi.

La linea vincolata, invece, offre il seguente rendimento lordo:

2,50% dopo 6 mesi;

3% dopo 12 mesi;

2,80% dopo 18 mesi;

3,25% dopo 24 mesi;

2,90% dopo 36 mesi;

2,95% dopo 48 mesi;

3% dopo 60 mesi.

Conto deposito Cherry Bank

C’è anche il conto deposito di Cherry Bank tra le proposte più interessanti di gennaio 2026. La formula più conveniente è sicuramente quella vincolata che offre il seguente rendimento lordo:

2,20% dopo 6-12-18-24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48-60 mesi.

Per avere la massima libertà si può scegliere invece la formula Cherry recall i cui vincoli offrono sempre un tasso annuo lordo dell’1,75%. Si tratta di una linea vantaggiosa in quanto si può richiamare la somma desiderata con un preavviso di 32 giorni.

Conto deposito Yes

Tra i migliori conti deposito di gennaio 2026 troviamo anche il conto Yes vincolato che è completamente online e si può sottoscrivere con Spid o Cie. È inoltre a zero spese di apertura e gestione.

Il tasso di interesse annuo lordo che si percepisce è infine il seguente:

2,75% dopo 6 mesi;

2,90% dopo 12-18-24 mesi;

3% dopo 26-48-60 mesi.

Al termine del periodo scelto, gli interessi verranno poi accreditati sul conto Yes al netto della ritenuta fiscale come prevede la legge. In seguito si potrà decidere se:

lasciare il denaro in giacenza libera sul conto deposito;

effettuare un nuovo vincolo;

prelevare tutto il denaro o una parte mediante bonifico con accredito sul proprio conto corrente personale predefinito.

Conto deposito Illimity

Anche il conto deposito Premium di Illimity Bank offre due soluzioni diverse: la linea libera e quella vincolata. Partiamo dalla prima, con essa il tasso di interesse annuo lordo alla fine di ciascun periodo è il seguente:

1,70% dopo 6 mesi;

2% dopo 12 mesi;

2,10% dopo 18 mesi;

2,20% dopo 24 mesi;

2,25% dopo 36 mesi;

2,30% dopo 48 mesi;

2,40% dopo 60 mesi.

La linea non svincolabile invece offre il seguente rendimento lordo:

2,30% dopo 6 mesi;

2,60% dopo 12 mesi;

2,70% dopo 18 mesi;

2,80% dopo 24 mesi;

2,85% dopo 36 mesi;

2,90% dopo 48 mesi;

3% dopo 60 mesi.

Esempi di rendimento

Supponiamo di voler investire 5.500 euro in alcuni dei conti su indicati. Dai calcolatori messi a disposizione dai diversi istituti di credito si evince che il rendimento al lordo dell’imposta di bollo sarà di: