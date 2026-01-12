iStock Quali sono i rendimenti attesi?

Può capitare nella vita di mettere da parte una piccola di somma di denaro e non sapere come investirla. Tenerla depositata sul conto corrente non conviene perché non si guadagna quasi nulla. Si cercano quindi prodotti altrettanto sicuri che generino però degli interessi più alti e il conto deposito è uno di questi.

Spesso denominato deposito a risparmio è un vero è proprio contratto di custodia con il quale si versano delle somme presso un istituto di credito che si impegna a restituirle al termine di un eventuale vincolo o richiesta insieme agli interessi che nel frattempo maturano.

Volendo investire 4.500 euro in tale strumento, quanto si guadagnerebbe al momento?

Rendimenti di un conto deposito libero e uno vincolato

Esistono due tipologie diverse di conto deposito, c’è il libero e il vincolato. Con il primo si ha la possibilità di prelevare o versare denaro in ogni momento senza dover poi pagare alcuna penale e non ha una scadenza prefissata. Si tratta di un prodotto adatto per chi ha la necessità di dover accedere al proprio denaro sempre.

Il vincolato, invece, come si evince dal nome, prevede che i soldi restino depositati fino a una scadenza predefinita che può durare anche anni. Spesso non è possibile chiedere il svincolo anticipato del denaro. Quando però è consentito è importante capire se:

vengono applicate penali;

vengono applicati costi in aggiunta;

si perdono gli interessi maturati.

La differenza tra i due è che quest’ultimo offre dei tassi di interesse più alti perché l’istituto di credito sa esattamente per quanto tempo potrà utilizzare tale denaro per erogare mutui, prestiti o per altri investimenti.

Non si correrà alcun pericolo lasciando i soldi depositati sul conto grazie alla tutela del Fitd ovvero del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Ad esso aderiscono tutte le banche italiane e in caso di crisi o fallimento di una di esse, il Fondo interviene per restituire il denaro ai depositanti fino a un massimo di 100.000 euro per titolare e banca. Tale principio di protezione è il medesimo anche per gli istituti di credito degli altri paesi della Ue.

Supponendo di voler investire 4.500 euro in un conto deposito quanto si guadagnerebbe? Innanzitutto è importante capire quali sono i migliori ovvero quelli che offrono un tasso di interesse più alto. Al momento convengono:

il conto deposito di banca Aidexa;

il conto deposito Premium Illimity;

il conto deposito di Cherry Bank.

Conto deposito di banca Aidexa

X Risparmio è il conto deposito offerto da banca Aidexa che si può aprire online e non necessita dell’apertura di un conto corrente con il medesimo istituto di credito. Si tratta più esattamente di un conto vincolato che non ha costi di:

apertura;

gestione;

chiusura.

Gli interessi vengono accreditati a fine vincolo direttamente sul conto corrente ma si possono riavere anche prima purché si chiedano con 32 giorni di preavviso. In questo caso, però, si ottiene il capitale senza il riconoscimento degli interessi maturati sulle somme svincolate.

Il tasso di interesse annuo lordo è il seguente:

dopo 3 mesi del 2,5%;

dopo 6 mesi del 2,5%;

dopo 12 mesi del 2,7%;

dopo 18 mesi del 2,5%;

dopo 24 mesi del 2,5%;

dopo 36 mesi del 3,3%.

Quanto si guadagna quindi investendo 4.500 euro su tale conto? Dal calcolatore messo a disposizione da banca Aidexa, si evince che:

dopo 3 mesi, il rendimento al lordo dell’imposta di bollo è di 20,70 euro;

dopo 6 mesi, il rendimento al lordo dell’imposta d bollo è di 41,85 euro;

dopo 12 mesi il rendimento al lordo dell’imposta d bollo è di 90 euro;

dopo 18 mesi, il rendimento al lordo dell’imposta d bollo è di 125,10 euro;

dopo 24 mesi, il rendimento al lordo dell’imposta d bollo è di 166,50 euro;

dopo 36 mesi, il rendimento al lordo dell’imposta d bollo è di 329,85 euro.

Conto deposito Premium Illimity

Per aprire un conto deposito con banca Illimity sia svincolabile che vincolabile è necessario sottoscrivere anche un conto corrente. Entrambe le formule prevedono un importo minimo depositabile di 1.000 euro e massimo di 20.000.000 euro.

Per linea vincolata, lo svincolo anticipato non è previsto mentre quella libera lo svincolo può essere sia totale che parziale. In caso si opti per quello totale, però, l’istituto di creduto non riconoscerà alcun interesse mentre nel caso di svincolo parziale, i rendimenti verranno ricalcolati sulle somme residue a seguito dell’operazione.

Per quanto riguarda i tassi di interesse annui lordi per la linea libera se si ha un piano Premium, essi sono:

2,05% dopo 6 mesi;

2,05% dopo 12 mesi;

2,15% dopo 18 mesi;

2,55% dopo 24 mesi;

2,55% dopo 36 mesi;

2,55% dopo 48 mesi;

2,55% dopo 60 mesi.

La linea vincolata offre invece i seguenti rendimenti:

2,65% dopo 6 mesi;

2,65% dopo 12 mesi;

2,75% dopo 18 mesi;

3,15% dopo 24 mesi;

3,15% dopo 36 mesi;

3,15% dopo 48 mesi;

3,15% dopo 60 mesi.

Nel caso si vogliano investire 4.500 euro nelle due linee, dal calcolatore messo a disposizione da Illimity Bank si evince che con la svincolabile si ottengono i seguenti interessi netti senza considerare l’imposta di bollo:

34 euro dopo 6 mesi;

68 euro dopo 12 mesi;

107 euro dopo 18 mesi;

169 euro dopo 24 mesi;

254 euro dopo 36 mesi;

339 euro dopo 48 mesi;

424 euro dopo 60 mesi.

Con la linea vincolata, invece:

44 euro dopo 6 mesi;

88 euro dopo 12 mesi;

137 euro dopo 18 mesi;

209 euro dopo 24 mesi;

314 euro dopo 36 mesi;

419 euro dopo 48 mesi;

524 euro dopo 60 mesi.

Conto deposito di Cherry Bank

Il conto deposito di Cherry Bank è riservato ai correntisti del conto corrente online di tale banca.

Si tratta di un prodotto sicuro, solido e che si può gestire direttamente online grazie all’attivazione dei vincoli con pochi click all’interno della propria area personale.

Cherry Bank dà la possibilità di scegliere tra tre linee diverse:

la Recall che offre una massima gestione del capitale;

la Box se si desidera poter disporre immediatamente delle somme vincolate;

la Vincolata per la quale è previsto lo svincolo anticipato.

I rendimenti annui lordi dell’opzione Cherry Box sono dello 0,25% mentre quelli della linea Recall sono dell’1,75% dopo 6-12-18-24-36-48 mesi.

La formula vincolata offre invece il seguente tasso di interesse annuo lordo:

2,20% dopo 6 mesi;

2,20% dopo 12 mesi;

2,20% dopo 18 mesi;

2,20% dopo 24 mesi;

2,40% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 48 mesi;

3,50% dopo 60 mesi.

Volendo investire 4.500 euro nelle tre linee, dal calcolatore messo a disposizione da Cherry Bank si evince che con la linea Box il rendimento netto indicativo senza calcolare l’imposta di bollo è di:

4,22 euro dopo 6 mesi;

8,55 euro dopo 12 mesi;

12,77 euro dopo 18 mesi;

17,1 euro dopo 24 mesi;

25,65 euro dopo 36 mesi;

34,2 euro dopo 48 mesi;

42,75 euro dopo 60 mesi.

Con la Cherry Recall, invece, si ottengono:

28,85 euro dopo 6 mesi;

58,5 euro dopo 12 mesi;

87,35 euro dopo 18 mesi;

117 euro dopo 24 mesi;

175,5 euro dopo 36 mesi;

234 euro dopo 48 mesi;

292,5 euro dopo 60 mesi.

Infine con la linea vincolata, si ottiene il seguente rendimento:

36,17 euro dopo 6 mesi;

73,35 euro dopo 12 mesi;

109,52 euro dopo 18 mesi;

146,7 euro dopo 24 mesi;

240,3 euro dopo 36 mesi;

466,2 euro dopo 48 mesi;

582,75 euro dopo 60 mesi.