Quali sono i migliori rendimenti disponibili a dicembre 2025 se si desidera investire il proprio denaro in conti deposito sia vincolati che non vincolati

Quali sono i conti deposito che offrono i rendimenti più alti a dicembre 2025?

I risparmi degli italiani negli ultimi anni hanno subito delle oscillazioni a causa dei tassi di interesse decisi dalla Bce e dell’incertezza dei mercati. Per questo molte famiglie cercano degli strumenti sicuri, semplici e con rendimenti prevedibili per investire il proprio denaro. I conti deposito restano tra le alternative più ricercate, a patto di scegliere quelli più convenienti.

Conti deposito sempre più scelti dagli italiani

Secondo un’analisi di Fabi dello scorso anno, infatti, tali prodotti, dopo un rallentamento registrato nel 2023 legato in particolar modo all’inflazione e alla necessità di usare i risparmi per far fronte al caro vita, sono tornati a crescere.

I depositi complessivi sono passati da 1.577 miliardi di euro di fine 2023 a 1.593 miliardi a fine dicembre 2024. Si tratta di un aumento di circa 16 miliardi, pari a una crescita superiore all’1%, che conferma come molti risparmiatori abbiano scelto strumenti semplici e sicuri come i conti deposito.

Conti deposito vincolati o liberi, che differenza c’è?

I conti deposito sono degli strumenti bancari che danno la possibilità di depositare denaro e ottenere degli interessi più alti rispetto a quelli offerti da un conto corrente senza però esporsi alla volatilità dei mercati. Ne esistono due tipologie.

Ci sono i conti deposito vincolati con i quali il denaro che si investe resta depositato per un periodo stabilito che può durare fino a diversi anni. In cambio di tale flessibilità, gli istituti di credito offrono un tasso di interesse più alto perché possono contare sulla disponibilità delle somme per un tempo definito.

I conti deposito liberi, invece, come si evince dal nome, danno la possibilità di prelevare o aggiungere fondi in qualsiasi momento. La differenza con i vincolati sta nel tasso di interesse che è più basso. Sono però prodotti flessibili per cui ideali per chi vuole accantonare i propri soldi in sicurezza senza però rinunciare alla possibilità di utilizzarli in caso di un evento imprevisto.

Tra i migliori da scegliere a dicembre 2025 ci sono:

conto Arancio Ing;

Si conto!Deposito di banca Sistema;

conto deposito Yes;

Illimity deposito;

conto deposito Cf+.

Conto Arancio Ing

Il conto Arancio di banca Ing offre un tasso di interesse annuo lordo del 4% per i primi 6 mesi. Per fruire di tale offerta però è necessario aprire contestualmente il conto corrente Arancio con il codice “ING2025” entro il 24 gennaio 2026 e aggiungere la carta di debito.

Bisogna poi attivarli e fare acquisti entro il 28 febbraio. Così facendo si avrà il 4% annuo lordo per 6 mesi sui soldi depositati su conto Arancio fino a 50.000 euro e il 4% di cashback per 6 mesi sempre sul conto Arancio sugli acquisti con carta di debito fino a 500 euro di spesa al mese.

Si conto!Deposito di banca Sistema

Tra i migliori conti deposito di dicembre 2025 c’è anche quello vincolato di banca Sistema che è a zero spese e l’imposta di bollo dello 0,20% è a carico dell’istituto di credito. Per aprirlo, poi, non è necessario possedere un conto corrente con banca Sistema.

Tale conto offre il seguente rendimento annuo lordo se si depositano almeno 500 euro:

2,10% dopo 3 mesi;

2,15% dopo 6 mesi;

2,30% dopo 9 mesi;

2,60% dopo 12 mesi;

2,70% dopo 24 mesi;

2,80% dopo 36 mesi;

3,50% dopo 120 mesi.

Per quanto concerne lo svincolo anticipato, esso è possibile ma in tal caso si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi.

Conto deposito Yes

Troviamo inoltre il conto deposito Yes che si può aprire in pochi minuti senza alcuna documentazione cartacea. Basta, infatti, anche solo lo Spid o la Cie. Grazie a esso si può scegliere di accantonare il proprio denaro su diverse linee di rendimento con vincoli flessibili che vanno da 6 a 60 mesi. L’investimento minimo, invece, è di 5.000 euro.

Il rendimento annuo lordo è il seguente:

dopo 6 mesi si ottiene il 2,75%;

dopo 12-18-24 mesi si ottiene il 2,90%;

dopo 36-48-60 mesi si ottiene il 3%.

Illimity deposito

C’è anche l’Illimity deposito tra i migliori conti deposito del momento. Esso è riservato ai clienti Premium e si può sottoscrivere nella versione libera o vincolata a partire da 1.000 euro.

I tassi annui lordi per la linea svincolabile sono i seguenti:

dopo 6 mesi si ottiene l’1,70%;

dopo 12 mesi si ottiene il 2%;

dopo 18 mesi si ottiene il 2,10%;

dopo 24 mesi si ottiene il 2,20%;

dopo 36 mesi si ottiene il 2,25%;

dopo 48 mesi si ottiene il 2,30%;

dopo 60 mesi si ottiene il 2,40%.

Tale linea dà la possibilità di svincolare del tutto o parzialmente il denaro. Nel caso di svincolo totale, l’istituto di credito non riconoscerà interessi mentre nel caso di svincolo parziale, gli interessi verranno ricalcolati sulle somme residue a seguito dello svincolo.

I tassi di interesse annui lordi per la linea non svincolabile sono invece i seguenti:

dopo 6 mesi si ottiene il 2,30%;

dopo 12 mesi si ottiene il 2,60%;

dopo 18 mesi si ottiene il 2,70%;

dopo 24 mesi si ottiene il 3%;

dopo 36 mesi si ottiene il 2,85%;

dopo 48 mesi si ottiene il 2,90%;

dopo 60 mesi si ottiene il 3%.

Se si sceglie questa linea non c’è possibilità di svincolare con anticipo le somme vincolate.

Conto deposito Cf+

Infine, segnaliamo il conto deposito Cf+ che offre tre linee diverse di accantonamento.

In primis, c’è il deposito flessibile che fino al 31 dicembre offre un tasso promozionale del 2,15%.

C’è poi il deposito svincolabile con il quale si ottiene:

il 2,8% al termine dei 6 mesi;

il 2,6% al termine dei 12 e dei 18 mesi;

il 2,7% al termine dei 24 e dei 36 mesi%;

il 2,80% al terminbe dei 48 e dei 60 mesi.

Se si sceglie questa tipologia di conto, i, denaro depositato si può smobilizzare quando si vuole nel rispetto del termine di preavviso.

Con il deposito non svincolabile infine:

dopo 6 mesi si ottiene il 2,6%;

dopo 12-18 mesi si ottiene il 2,8%;

dopo 24-36 mesi si ottiene il 2,9%;

dopo 48-60 mesi si ottiene il 3%.

Quanto si percepisce investendo del denaro nei conti deposito?

Avere un conto deposito significa dunque investire in un prodotto sicuro. Ma quanto rende questo strumento di risparmio? Ipotizziamo di voler investire 5.300 euro nei conti deposito su indicati.

Dai calcolatori messi a disposizione dagli istituti di credito enunciati si evince che:

dopo 6 mesi con il deposito Ing si otterranno 106 euro di interessi;

dopo 120 mesi con il conto deposito di banca Sistema si otterranno 1.372,70 euro di interessi netti;

dopo 60 mesi con il conto Yes si otterrà un rendimento netto di 588,30 euro;

dopo 60 mesi con il deposito Illimity vincolato si otterranno 588 euro di interessi;

dopo 60 mesi con il deposito Cf+ vincolato si otterranno 583 euro di interessi.