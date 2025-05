Ecco come bloccare la carta prepagata in caso di furto o smarrimento, i numeri utili di Poste Italiane e delle principali banche da contattare subito, anche dall’estero

Fonte: 123RF Come bloccare la carta prepagata in caso di smarrimento o furto?

Sapere come bloccare una carta prepagata, che ad oggi è uno degli strumenti di pagamento più usati nella vita quotidiana, è importante per proteggere il proprio denaro nel caso di utilizzo fraudolento, di smarrimento o di furto. Nonostante si speri sempre di non dover mai affrontare tale situazione, conoscere con anticipo la procedura da seguire può fare la differenza.

Ogni banca o istituto di credito, comprese Poste Italiane, ha dei numeri dedicati da contattare subito nei casi su indicati. Alle volte, però, il blocco può essere effettuato anche mediante la app o l’area clienti online. Ecco dunque come bloccare la carta prepagata di Poste Italiane nonché delle principali banche.

Cos’è la carta prepagata

La carta prepagata è come un portafoglio elettronico, la si ricarica con una certa somma di denaro che si può utilizzare fino a quando i soldi non finiranno. Non è collegata a un conto in banca e si ottiene molto facilmente senza che vi siano dei controlli sul reddito. Con una prepagata, quindi, si potrà:

pagare online e prelevare nei negozi;

prelevare contanti.

Ecco un esempio:

Marco carica 100 euro sulla sua carta prepagata. Va al supermercato e spende 30 euro. Compra poi online un regalo da 40 euro per cui gli restano 30 euro. Quando avrà speso anche quest’ultima cifra, la carta non funzionerà più fino a che non la ricaricherà.

Come bloccare carta prepagata con le principali banche

Nel caso di furto o smarrimento, bloccare subito la propria carta prepagata può essere fondamentale per evitare che vi possano essere degli utilizzi fraudolenti. Ecco dunque come bloccare la carta delle principali banche come:

Bnl;

Monte dei Paschi di Siena;

Unicredit;

Credito Cooperativo;

Credem;

banca Sella.

Blocco carta e bancomat con Bnl

Se si è titolari di una carta prepagata Bnl ed essa viene smarrita, rubata o vi è un uso fraudolento, la prima cosa da fare sarà quella di contattare il servizio Relazione con la clientela. Il numero è +39.060060 che è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

I clienti di Private Banking potranno invece rivolgersi direttamente all’assistenza dedicata “Privilege Connect”.

Bisognerà quindi fornire i propri dati anagrafici ovvero nome, cognome, data di nascita e codice fiscale e quelli della prepagata. Al termine della chiamata, poi, verrà comunicato il Cro che è il codice di riferimento dell’operazione che certificherà la data e l’orario del blocco.

Il suggerimento è quello di annotare sempre quest’ultima notizia.

Blocco carta con Intesa Sanpaolo

Nel caso ci si dovesse accorgere di aver perso la propria carta prepagata o che l’hanno rubata non si dovrà andare nel panico. Bisognerà invece agire in fretta e si è clienti di Intesa Sanpaolo chiamare:

il numero verde 800.303303 dall’Italia;

il +39.0287109001 se si è all’estero o se si utilizza un cellulare.

Il suggerimento sarà inoltre quello di salvare entrambi i numeri sul proprio cellulare o segnarli su un foglio da tenere nel portafoglio in modo tale da non rischiare di restare senza riferimenti.

In alternativa per bloccare la carta, si potrà:

andare in filiale;

utilizzare il servizio “blocca carta” sulla pagina ufficiale della banca;

utilizzare l’app Intesa Sanpaolo mobile.

Sempre nel caso di smarrimento, furto o appropriazione indebita dei dispositivi sui quali è installata l’app Bnl o se si ha il sospetto della presenza di software malevoli e virus, si dovrà contattare subito il servizio Relazioni con la Clientela al numero +39.060060.

Monte dei Paschi di Siena, come bloccare la carta

Qualora si sia verificato il furto o lo smarrimento di una carta prepagata Mps, si dovrà chiamare la Centrale Allarme Interbancario ai seguenti numeri:

800.82256 dall’Italia;

+39.02.60843768 dall’estero.

Se si dovessero notare dei movimenti sospetti o non riconosciuti, si potrà avviare la procedura di disconoscimento dell’operazione per chiedere una rettifica o un rimborso.

Nel caso di carte Quickard, Quickard Plus o Quickard Business, si dovrà contattare il numero 049.6989704 e seguire le istruzioni vocali. Qualora si tratti della carta Spider, infine, sarà necessario rivolgersi alla filiale e compilare la modulistica fornita.

Unicredit, come bloccare la prepagata

Può capitare di subire un furto o di smarrire una carta prepagata. In tali casi è importante agire con tempestività e agire subito per evitare degli utilizzi non autorizzati. Per bloccare una prepagata Unicredit si potrà chiamare il numero verde 800.078777 o il +39.0458064686 dall’estero.

In alternativa, si potrà accedere dalla propria home banking o dalla app alla sezione “carte” e selezionare “blocco carta”.

A seguito del blocco per smarrimento, appropriazione indebita o furto, si potrà richiedere una nuova carta che avrà un nuovo Pan ovvero un nuovo numero identificativo.

Banche di Credito Cooperativo

Per bloccare la carta prepagata Bcc di Credito Cooperativo sarà possibile chiamare i numeri:

800.086531 dall’Italia;

+39.0687419901 dall’estero.

Il servizio è attivo 24 ore su 24 per garantire un’assistenza immediata nel caso di emergenza.

Nel caso di carta prepagata TascaConto i numeri da chiamare saranno invece i seguenti:

800.904470 dall’Italia;

+39.02608437601 dall’estero.

Come bloccare la prepagata con Credem

Per bloccare la carta prepagata Ego o la Ego Go di Credem in caso di clonazione, smarrimento o furto, si dovrà contattare subito l’Ufficio di Sicurezza ai numeri:

800.258852 che sarà gratuito da rete fissa in Italia;

0522583584 dall’estero.

Entrambi i numeri saranno attivi 25 ore su 24.

Qualora, infine, non si riesca a risolvere il problema, si potrà chiamare il numero 800.258852 per ricevere ulteriore assistenza.

Come si blocca la carta prepagata di banca Sella

Nel caso si fosse persa o abbiano rubato la vostra carta Sella, si dovrà chiamare subito il numero verde 800.663399 da rete fissa o lo 0152434614 da cellulare o dall’estero. Il servizio sarà attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Una volta effettuata tale operazione, la carta verrà bloccata in quel momento e verranno fornite delle informazioni utili per fare denuncia alle autorità entro 48 ore.

La copia della denuncia, poi, si dovrà consegnare in filiale o se si ha un conto con banca Sella si dovrà inviare via fax al numero 015.2433949.

Come bloccare la Postepay

La Postepay è una carta prepagata ricaricabile tra le più utilizzate dagli italiani per effettuare pagamenti, prelievi ed acquisti. È emessa da Poste Italiane ed è disponibile in diverse versioni. In caso di furto o smarrimento o anche nel caso ci sia stato un uso non autorizzato o un semplice sospetto, il blocco può avvenire: