Ecco come bloccare la carta di credito delle principali banche che operano in Italia e di Poste Italiane nel caso di furto o smarrimento e quali sono i numeri da chiamare

iStock Come fare per bloccare la carta di credito

Sapere come si fa a bloccare la carta di credito è molto importante se si ha un conto corrente o se si utilizzano strumenti di pagamento elettronici. Il motivo è che le frodi online, i furti di identità e le transazioni non autorizzate sono sempre più frequenti per cui reagire in modo tempestivo può aiutare a non subire dei danni economici rilevanti e a proteggere i propri risparmi. La prevenzione è quindi fondamentale per poter salvaguardare il proprio patrimonio anche nel caso in cui la carta venga persa o rubata.

Come fare dunque per bloccare la carta di credito delle principali banche e di Poste Italiane?

Che cos’è la carta di credito e come funziona

La carta di credito è uno strumento di pagamento grazie al quale è possibile effettuare prelievi e acquisti con fondi anticipati dalla banca. Questi ultimi si devono poi saldare in un’unica soluzione o in più rate se l’istituto di credito lo permette.

Le funzioni principali di tale carta sono le seguenti:

è possibile effettuare acquisti online e nei negozi fisici sia in Italia che all’estero;

si possono prelevare contanti presso gli sportelli Atm abilitati ovviamente pagando delle commissioni;

la rateizzazione delle spese, spesso però è soggetta a interessi;

la possibilità di disporre di servizi accessori come l’assicurazione viaggio o la protezione acquisti.

Si distingue dalla carta di debito perché mentre per quest’ultima l’importo viene scalato direttamente dal conto corrente al momento dell’acquisto o del prelievo, per la carta di credito, invece, la spesa viene posticipata per cui non incide immediatamente sul saldo del conto.

Ecco un esempio:

Giacomo ha una carta di credito con un plafond di 2.000 euro. Il 5 giugno spende 300 euro per un volo e 300 euro per un hotel. L’addebito totale dei 600 euro avverrà sul conto intorno al 15 luglio per cui si potrà dire che il denaro utilizzato è stato anticipato dalla banca.

Bloccare la carta di credito delle principali banche e di Poste

Nel caso in cui venga smarrita o rubata la propria carta di credito è importante agire in fretta per evitare che venga utilizzata. Ecco dunque quali numeri chiamare e quali operazioni compiere per bloccare quelle delle principali banche italiane come:

Unicredit;

Credem;

Monte dei Paschi di Siena;

Mediolanum;

Ing;

Bnl;

Crédit Agricole;

Poste Italiane.

Oltre a bloccare la carta mediante il servizio clienti o attraverso gli altri canali indicati dalla banca, sarà necessario sporgere denuncia di smarrimento o furto presso le forze dell’ordine.

Unicredit, come bloccare la carta di credito

Per bloccare la carta di credito Unicredit in caso di perdita o di furto, si potranno chiamare i seguenti numeri:

800.078777 dall’Italia;

+39.045.8064686 dall’estero, il costo dipenderà dall’operatore telefonico che si utilizza.

In alternativa, la carta si potrà bloccare anche dal sito della banca o dall’app mobile Banking. Basterà selezionare la voce “carte”e poi selezionare “blocco carta”.

Per le altre tipologie di prodotto, i numeri da digitare per il blocco sono i seguenti:

per la CartaSi l’800.15.16.16 dall’Italia, il +39.02.34980020 dall’estero; il +1.800.473.68.96 dagli Usa;

per la Visa Infinite (per i clienti private Banking e Wealth Management), l’800.710.710 dall’Italia e il +39.02.33408963 dall’estero;

per la Diners, l’800.393939 dall’Italia e il +39.02.32162656 dall’estero;

per la BankAmericard, l’800.207167 dall’Italia e il +39.0432.744106 dall’estero;

per l’American Express, lo 06.72900347.

Qualora si abbiano dei dubbi o delle necessità, si potrà consultare la guida Unicredit sulle operazioni non autorizzate, le frodi o i disconoscimenti.

Come bloccare la carta di credito Credem

Credem comunica che per bloccare la carta di credito Ego in caso di furto o smarrimento si potranno chiamare i seguenti numeri:

l’800.258852 dall’Italia;

il +39.0522.583583 dall’estero.

Si dovrà poi fare denuncia alle autorità locali e consegnarla alla filiale Credem di riferimento che prenderà in carica la segnalazione. Qualora si abbiano dei dubbi, si potrà chiamare il numero verde 800.27.33.36 dall’Italia o lo 0039.0522.583585 dall’estero.

Monte dei Paschi di Siena, come bloccare la carta di credito

Così come accade con la carta prepagata, si potrà chiedere a Monte dei Paschi di Siena anche il blocco di quella di credito in caso di furto o smarrimento. I numeri da digitare saranno però diversi, eccoli:

800.992100 se si chiama dall’Italia;

+39.02.34980176 se si chiama dall’estero:

per bloccare le carte di credito America Express il numero sarà il +39.06.72900347 sia dall’Italia che dall’estero.

Carta di credito Mediolanum, come fare per bloccarla

Qualora la propria carta di credito Mediolanum venga smarrita o rubata si dovrà contattare Nexi per bloccarla ai seguenti numeri:

800.15.16.16 se si chiama dall’Italia;

+39 02.34.980.020 se si chiama dall’estero;

+1.800.473.6896 se si chiama dagli Stati Uniti d’America.

Ing, come bloccare la carta di credito

Per quanto concerne banca Ing, si potrà bloccare la carta di credito in caso di smarrimento, furto o clonazione chiamando i seguenti numeri:

800.822.056 dall’Italia;

+39.02.6084.3768 dall’estero.

Qualora si volesse ricevere una nuova carta di credito, se ne potrà richiedere una nuova al momento della chiamata per il blocco. Nel caso invece, la propria carta Mastercard Gold si sia solo persa di vista, la si potrà sospendere dalla propria area riservata del sito Ing o dall’app.

Bnl, come bloccare carta di credito

Per bloccare la carta di credito Bnl in caso di furto, smarrimento o uso fraudolento è possibile chiamare il numero +39.060.060 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I clienti Private Banking possono anche contattare il servizio di assistenza Privilege Connect, sempre 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Verranno richiesti i dati anagrafici come il nome, il cognome, la data di nascita e il codice fiscale nonché quelli della carta o del conto corrente di regolamento. Al termine della telefonata, l’operatore comunicherà il Cro ovvero il codice di riferimento dell’operazione che identificherà in modo univoco l’operazione di “blocco” e ne certificherà la data e l’ora di esecuzione.

Qualora vi sia smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato dei dispositivi sui quali si è installata l’app Bnl o se si sospetta la presenza di un software malevolo o virus, si dovrà contattare il servizio relazioni con la clientela al numero +39.060.060.

Crèdit Agricole, come bloccare la carta di credito

In caso di smarrimento o furto della carta di credito della banca Crédit Agricole si dovranno subito contattare i seguenti numeri:

800.151616 dall’Italia nel caso di carta di credito Nexi;

+39.02.34980020 dall’estero, esclusi usa nel caso di carta di credito Nexi;

+1.800.4736896 dagli Usa per la carta Nexi;

06.72900347 dall’Italia per la carta American Express;

800.26392279 dall’estero, esclusi Australia, Canada, Usa, Messico per la carta American Express;

011.800.26392279 da Australia, Canada, Usa nel caso di American Express;

018.001 231690 dal Messico per l’American Express;

800.822056 dall’Italia per la Cartesia;

+39.02.60843768 dall’estero per bloccare la Cartesia.

Come bloccare la carta di credito di Poste Italiane

In caso di furto,smarrimento o utilizzo non autorizzato e sospetto della carta di credito di Poste Italiane e per richiederne la sostituzione si potranno chiamare i seguenti numeri: